Образовательные учреждения в Украине после окончания локдануа, начиная с 25 января начнут работу в прежнем режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, которые определены постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования на своей странице в Facebook.

Дополнительные ограничения, которые будут введены на период локдауна, будут сняты, но карантинные ограничения которые действовали до этого периода останутся в силе.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в ВУЗах из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением Covid-19. Эта норма не применяется к лицам, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больным Covid-19.

Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными Covid-19.

В частности, эта норма по самоизоляции касается:

лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенные на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Напомним, украинские школы обязали заключить договор с медучреждением или взять медика в штат.

Также сообщалось, что после окончания карантина за парту смогут вернуться не все школьники.