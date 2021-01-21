Для осужденного на 15 лет лишения свободы убийцы 11-летней Даши Лукьяненко прокуроры будут требовать более жесткого приговора. Они планируют настаивать на пожизненном заключении Николая Тарасова.

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса генпрокурора.

У генпрокурора напомнили, что 20 января прокуроры Одесского Раздельнянского районного суда Одесской области вынесли Тарасову приговор и признали его виновным в похищении девочки, покушении на изнасилование и умышленном убийстве (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

А досудебное расследование установило, что в июне 2019 года в поселке Ивановка Одесской области тогда 22-летний Тарасов заманил 11-летнюю соседку к себе домой, где пытался ее изнасиловать. Не доведя свое намерение до конца, он решил убить ребенка. Чтобы скрыть преступление, Тарасов бросил тело девочки в выгребную яму.

Во время судебного разбирательства вина мужчины была полностью доказана.

"Однако прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления. Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы", - сказано в посте Офиса генпрокурора.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о жутком преступлении, совершенном Тарасовым.

Мы также писали о самом молодом убийце, а также делали репортаж с похорон Даши, на которые собрался весь пгт Ивановка.