ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Джекпот Mega Millions достиг $970 млн – к моменту проведения тиража эта сумма может стать ещё больше. Это второй крупнейший приз в истории лотереи.

Ближайший тираж пройдет в пятницу, 22 января. Джекпот Powerball в $731,1 млн был выигран в среду 20 января одним билетом, купленным в штате Мэриленд. Вне зависимости от того, где вы живете, вы все еще можете сыграть за приз

размером в почти миллиард долларов!

"Когда мы доходим до таких размеров [приза], возможно, что люди, которые обычно не обращают внимания на лотереи также оказываются в курсе происходящего", прокомментировал резко возросший в последние недели спрос на билеты пресс-секретарь лотереи Мичигана Джейк Харрис. Вполне вероятно, что к моменту проведения тиража размер первого приза перешагнет рубеж в $1 млрд.

Как играть в Mega Millions?

Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что участникам надо угадать 5 чисел от 1 до 70 и один дополнительный номер (Mega Ball) от 1 до 26. Кроме джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов.

Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $970 млн, но это не единственный способ стать миллионером с Mega Millions. Да, выигрыш второго приза принесет вам хотя бы $1 млн. В последнем тираже эту удалось сделать сразу 11 игрокам. Двое из них удвоили свой выигрыш с помощью опции "Megaplier", которую вы можете добавить за небольшую доплату.

Как участвовать в Мега Миллионах из-за границы?

Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Но это – не проблема! Вы можете играть из любого места в мире, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает: "Местные агенты theLotter.com в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее". Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей.

Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Mega Millions через theLotter.com, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию) Оплатить заказ.

Хотите стать первым победителем Mega Millions на сайте? Не теряйте время! Джекпот может быть сорван уже в сегодняшнем тираже. Купите билеты сегодня, и пусть вам повезет!