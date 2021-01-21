В пятницу в Украине будет солнечно и потеплеет до +10. Карта погоды по регионам
В пятницу, 22 января, в Украине ожидается солнечная погода без осадков и с плюсовой температурой воздуха на всей территории страны. Только на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег ночью и дождь - днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ближайшей ночью крепкие морозы еще не отпустят восточные регионы страны, где ожидается от-5 до -10 градусов. В центральных, северных регионах и в Винницкой области ночная температура в пределах 1-3 градусов ниже ноля. На остальной территории страны от 0 до +2.
В дневные часы на западе и юге Украины потеплеет до +5-10 градусов. На остальной территории +2-5.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, в каких регионах Украины завтра ожидается весенняя погода.
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