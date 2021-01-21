Некоторые Европейские страны юга выступают за введения так называемых "Covid-паспортов", специальных прививочных сертификатов, которые будут получать те, кто уже вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Страны ЕС согласуют создание сертификатов вакцинации от коронавируса к концу января

В предверии саммита ЕС, который запланирован на сегодня, 21 января, премьер-министр Мальты Роберт Абела отправил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призывает Евросоюз ввести прививочные сертификаты. Ряд других стран также поддерживает введение такого документа, среди них и Греция.

Напомним, на сегодняшнем саммите ЕС планируется согласовать создание сертификатов вакцинации от коронавируса. Согласно концепции Еврокомиссии, сертификаты могут признаваться и использоваться в системах здравоохранения не только по всему ЕС, но и во все мире. Однако комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения таких документов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что такое "Covid-паспорта" и будет ли шанс их получить у украинцев.