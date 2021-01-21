Европейский парламент потребовал усилить санкции Евросоюза в отношении Российской Федерации и прекратить строительство трубопровода "Северный поток-2" в ответ на задержание оппозиционера Алексея Навального.

Резолюцию такого содержания поддержал 581 европейский депутат, "против" высказались 50 членов парламента, воздержались 44, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, Европарламент призвал Совет Евросоюза ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента Российской Федерации, СМИ, заморозить их активы в ЕС, ввести запрет на поездки в страны ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников, а также остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

Кроме того, парламент призвал немедленно и безоговорочно освободить Навального и других лиц, задержанных в связи с его возвращением в РФ, осудил политические репрессии, в том числе, и с использованием правосудия. Депутаты также сочли поведение России неуместным для члена Совета Европы и ОБСЕ и призвали эти организации принять меры для оценки нарушений обязательств со стороны РФ.

В резолюции указано, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Депутаты призвали Комитет министров и государства-члены Совета Европы использовать полномочия для передачи дела о правонарушениях РФ в Европейский суд по правам человека.

В документе также содержится призыв к российским властям "прекратить преследования, запугивание, насилие и репрессии в отношении независимых и диссидентских голосов", положить конец "преобладающей безнаказанности, которая привела к гибели многих журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционных политиков".

Европарламент уверен, что "покушение на Навального и его арест по возвращении в Россию направлены на предотвращение дальнейшего разоблачения серьезной коррупции в режиме и являются частью системных усилий" в попытке заставить замолчать и устранить его и политическую оппозицию. Евродепутаты увидели в этом нацеленность на предстоящие парламентские выборы. Руководство российского государства, по мнению депутатов, стремится остаться у власти и лишает людей шансов на демократию и свободу.

Также в резолюции говорится, что применение химического оружия является преступлением по международному праву, поэтому депутаты призвали Россию дать ОЗХО полную информацию о программе "Новичок", "провести расследование и привлечь к ответственности виновных в преступлении" против оппозиционера.

Помимо этого в документе содержится призыв пересмотреть российское законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях, гарантировать всем демократическим партиям равный доступ и равные шансы на предстоящих выборах в российскую Государственную Думу.

Европарламент предложил государствам-членам Евросоюза координировать позицию по России и выступать единым фронтом. По мнению депутатов, Евросоюз должен воспользоваться сменой администрации в Вашингтоне "для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов".

Напомним, в воскресенье вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву. Политик вернулся из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после отравления ядом "Новичок". В своем отравлении Навальный обвиняет ФСБ и лично Владимира Путина. После возвращения в Россию Навального арестовали на 30 суток.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил - несмотря на то, что Еврокомиссия всегда отрицала значимость "Северного потока-2" для ЕС, трубопровод является частным проектом, реализации которого ЕК не может помешать.