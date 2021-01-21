В Украине 67% жителей пережили какую-то стрессовую ситуацию в течение 2020 года, что намного больше, чем в 2017-2019 годах, стресс переживали 50-53% респондентов.

Об этом сообщают результаты соцопроса Киевского международного института социологии, обнародованных в четверг, 21 января.

В частности, около трети опрошенных (32%) не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2020 года, что значительно меньше, чем в прошлые годы. То есть этот показатель вернулся к значениям 2014-2015 гг., когда не переживали никакого стресса 34-35% респондентов.

"Такую ситуацию можно объяснить влиянием пандемии Covid-19 на жизнь украинцев, которая отразилась значительным ростом доли тех, кто пережил тяжелую болезнь или смерть близких, стал безработным, оказался без средств к существованию", - рассказал представители КМИС.



В частности, украинцам в 2020 году пережить:

тяжелую болезнь близких - 16% (на 3 процентных пункта больше, чем в 2019 году);

смерть близких - 16% (на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году);

свою тяжелую болезнь или операции - 15% (показатель равен тому, что был в прошлом году).

К тому же, по сравнению с 2019 годом, в 2020-м стало больше тех кто:

потерял веру в людей, столкнулся с подлостью (было 6%, стало 10%);

оказался без средств к существованию (было 3%, стало 6%).

Хотя как в 2019-м, так и в 2020 году существенно меньше доля тех, кто чувствовал свою беспомощность или потерял веру в собственные силы, чем было в 2013-18 гг.

В свою очередь, потеряли работу и стали вынужденно безработными 13% опрошенных, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.



Как сообщала "Страна", в Украине за год на 10% увеличилось количество очень счастливых людей, 29% жителей нашей страны считают себя очень счастливыми людьми.

Также напомним, что украинцы стали намного меньше бояться заболеть Covid-19. Социологи пришли к выводу, что боятся заболеть Covid-19 всего 39% (в ноябре прошлого года - 57%).