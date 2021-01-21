В Украине очередная трагедия, связанная с провалами в пожарной безопасности. В Харькове 21 января заживо сгорели 15 постояльцев дома престарелых "Золотое время".

Учреждение, как оказалось, работало нелегально. А его владелец контролирует еще несколько пансионатов, где содержат стариков.

"Страна" разбиралась в причинах того, что произошло.

Как случился пожар

По официальной информации, дом по улице Нижнегиевской, 150Б загорелся около трех часов дня. Пожар возник на втором этаже.

Отметим, что все окна этого пансионата были зарешеченными - то есть спастись через них не смогли бы даже те постояльцы, которые были в состоянии ходить.

Вот фото "Золотого времени" до пожара.

Огонь удалось погасить только через два часа. Пожарные нашли в сгоревшем здании 15 мертвых тел. Одиннадцать человек удалось спасти.

Как видно по фотографиям, выгорел в основном второй этаж.

Очевидцы рассказывают, что "скорая" сначала отказывалась приезжать на пожар, говоря, что это не ее компетенция. Стариков, которых выносили из горящего дома, клали прямо на снег. Многие лежачие больные задохнулись и умерли прямо на кроватях.

В первом сообщении о пожаре госслужба по чрезвычайным ситуациям написала, что вероятная причина возгорания - неправильное обращение с электроприборами. Но потом эту фразу из новости убрали. Позже вышел призыв главы ГосЧС Михаила Чечеткина осторожнее пользоваться электроприборами.

Еще одна версия прозвучала от главы Нацполиции Игоря Клименко. Он заявил, что задымление было у газового счетчика, который должны были в этот день ремонтировать.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения противопожарной безопасности. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, трое работников пансионата задержаны, решается вопрос о задержании директора заведения. А у дома владелицы выставлена охрана - хозяйка дома престарелых сейчас на больничном, заявил Аваков.

Создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии. Но уже сейчас появляются интересные данные об учреждении, где погибло 15 человек.

Нелегальный хоспис. Что известно о доме престарелых

Частный пансионат "Золотое время" работает в Харькове по меньшей мере с 2019 года - в это время начинают появляться упоминания о нем в прессе (рекламные материалы). Соседи заявляют, что раньше в помещении располагались баптисты и, по слухам, даже снимали порно.

Свои страницы в соцсетях владельцы дома престарелых уже удалили.

Тем не менее, остались фотографии заведения до пожара. В нем несколько типов палат - от одно- до пятиместных, столовая, фойе, общая ванная и санузел. Заведение предоставляло услуги хосписа и реабилитации.

Власти Харькова заявили, что учреждение является нелегальным. Об этом "Стране" рассказал и.о мэра города Игорь Терехов.

"В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди. Я говорю "так называемый дом престарелых", потому что я не могу сказать, что это дом престарелых - здесь не соблюдается ни одна норма. Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта. Он нелегален и незаконен, это однозначно. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", - сообщил Терехов.

Градоначальник предположил, что есть и другие такие нелегальные объекты. И пообещал выявить их в ходе проверок.

На данный момент есть основания полагать, что как минимум "дружественным" учреждением является дом престарелых "Счастливая старость" - тоже в Харькове на улице Переяславской, 13.

Когда еще была доступна группа пансионата "Золотое время", посты в ней часто публиковала некая Ольга Кравченко. Эта же девушка числится завотделением и в "Счастливой старости".

Харьковский журналист Алексей Романов написал у себя в Facebook, что обоими домами престарелых на самом деле владеет местный предприниматель Славик Акопян.

Акопян, пишет Романов, также контролирует еще два подобных заведения - на переулке Метростроевском, 25 и Добродецкого, 2.

На Метростроевском, судя по харьковским справочным ресурсам, действует (или действовал) дом престарелых "Забота".





Что касается улицы Добродецкого, то там следов пансионата для пожилых в открытых источниках найти не удалось. Правда, есть объявление, как в этом районе продается дом, который можно использовать как клинику или дом престарелых - так указано в объявлении, поданном летом 2020 года.

Отметим, что все указанные Романовым объекты расположены весьма близко друг от друга - максимальное расстояние между ними - около двух километров. А некоторые стоят совсем рядом.

Что же до Славика Акопяна - то в открытых реестрах этот предприниматель значится, как владелец закрытого ФОП с адресом, который совпадает со сгоревшим домом престарелых - улица Новогиевская, 150.

Полиция уже подтвердила, что владелец сгоревшего пансионата (имя его не разглашается, но Аваков намекал, что это женщина), владеет еще одним таким учреждением - и тоже без разрешительных документов.

То есть картина следующая: в Харькове долгое время действуют подпольные дома престарелых. Их существование и полиция, и городские власти признали только сейчас, когда произошла трагедия.

Очевидно, что в силу этих причин никакого противопожарного надзора за нелегальными пансионатами не осуществлялось. Что и стало основной причиной трагедии - как бы ни хотелось властям сейчас перевести стрелки на тех, кто содержал подпольные учреждения.

При этом уже можно прогнозировать, что те чиновники и правоохранители, под чьим носом действовал незаконный бизнес, никакой ответственности за свое бездействие не понесут. Это, в общем-то видно и по юридическим последствиям других масштабных пожаров, которые происходили в Украине за последние годы.

Сгоревшие лагеря, колледжи и гостиницы

Украину в относительно недавнем времени сотрясали мощные пожары.

Один из последних - пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря 2019 года. Трагедия забрала жизни 16 человек. В нарушении правил пожарной безопасности обвиняют четверых сотрудников колледжа. Обвинительный акт передан в Приморский райсуд, заседания неоднократно откладываются и переносятся.

О том, чтобы ответили чиновники, которые не отапливали здание, из-за чего там вынуждены были включать обогреватели - речи не идет.

Одесская гостиница "Токио Стар" горела в ночь на 17 августа 2019 года. В огне погибли 9 человек, 10 были госпитализированы. В отношении владельца отеля Вадима Черного открыли уголовное дело за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

Его отправили в СИЗО без права внесения залога, после апелляции назначили залог в 53 миллиона гривен, а 27 ноября 2019 года суд изменил Черному меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Прокуратура также предъявила подозрение администратору и главному инженеру отеля.

Позже Черный вышел на свободу, приговора так и не получив. Недавно он умер от коронавируса.

Вечером 10 июня 2019 произошло возгорание одесской психбольницы по ул. Академика Воробьева, 9. В пожаре погибли 7 человек, включая медсестру, которая на одеялах успела вынести из отделения 52 человека. Прокуратура рассматривала версию поджога.

Также известно, что за все три вышеуказанные пожара обвинялся в служебной халатности экс-глава ГосЧС Одесской области Виктор Федорчак. Обвинительный акт по делу Федорчака находится в Малиновском суде.

В ночь на 16 сентября 2017 года случился пожар в лагере "Виктория". Двухэтажная деревянная постройка сгорела полностью. Погибли трое детей - Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Пострадавшими по делу признали 78 человек. Арестован за нарушение правил безопасности без права залога директор лагеря Петрос Саркисян, а воспитательница "Виктории" Наталья Цокур приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

В декабре 2019 года Саркисяна выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест по состоянию здоровья.

Похожий на нынешний пожар случился ночь на 29 мая 2016 года в селе Леточки под Киевом также сгорел частный дом престарелых. В огне погибли 17 постояльцев преклонного возраста. Владельцу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а власти обещали проверить все подобные заведения.

В июне 2016 года Броварской райсуд освободил Дмитренко из-под стражи по причине того, что поздно внесли подозрение.

В соцсетях уже обсуждают эту череду пожаров и отсутствия быстрых посадок за них.

"Чё там, все топы уже высказались и повозмущались по поводу пожара в Харькове, где заживо сгорели 15 человек? Пообещали "взять под личный контроль" и "строго наказать виновных"?

Начните с Авакова. Именно он крышует тотальную систему поборов в ГСЧС.

А трогать Авакова страшно.

Именно поэтому никто не наказан ни за один смертельный пожар в Одессе. И не будет наказан за пожар в Харькове.

Так что хватит уже колотить понты, дорогие правители. В ваш праведный гнев уже никто не верит.

PS. Идея срочно искать стрелочника и тащить его на цугундер - гнилая. Обгадитесь как обычно. Лучше просто обтекайте, как вы привыкли делать", - пишет журналист Юрий Ткачев.