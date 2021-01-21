В среду, 21 января, американский еженедельный журнал "Time" посвятил обложку Джо Байдену, который вчера вступил в должность президента США.

Об этом сообщает пресс-служба журнала на своей странице в Twitter.

В частности, главный материал номера посвящен проблемам, которые достались ему от Трампа, и задачам, которые перед ним стоят.

На обложку журнала поместили фото с погромом в Овальном кабинете и Джо Байдена, который смотрит задумчиво в окно.





Напомним, что вчера, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США. Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах.

Также "Страна" сообщала, что Байден уже обустроил под себя Овальный кабинет в Белом доме. Он уже сменил портреты, скульптуры, а также ковер и шторы.