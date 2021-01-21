В четверг, 21 января, появилась информация о людях, которых удалось спасти во время пожара в харьковском доме престарелых, где погибли 15 человек.

Об этом сообщает местное издание Newsroоm со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

В частности, медики скорой помощи доставили одного пациента с отравлением угарным газом в Харьковскую клиническую больницу №2.

Еще одного пострадавшего в пожаре с ожогами доставили в харьковскую "неотложку". Двоих человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу №17.

Ранее мы публиковали видео смертельного пожара в харьковском доме престарелых, в котором погибли 15 человек. По предварительной информации площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Также мы сообщали, что Зеленский потребовал в кратчайшие сроки установить виновников смертельного пожара в Харькове, а премьер Шмыгаль созывает экстренное заседание Кабмина из-за смертельного пожара в Харькове.