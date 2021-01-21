Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание из-за трагического пожара в Харькове, в котором погибли 15 жителей дома престарелых. Об этом в своем телеграм-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению Президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с Министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии. На месте работают спасатели. Известно о 15 погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким ..." - написал глава правительства.

Напомним, смертельный пожар вспыхнул в здании, переоборудованном под дом престарелых днем в четверг, 21 января.

Также мы сообщали, что Зеленский потребовал в кратчайшие сроки установить виновников смертельного пожара в Харькове, а также публиковали видео с места трагедии.