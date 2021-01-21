Бывший народный депутат Верховной Рады от партии Порошенко "Солидарность" Александр Жолобецкий, которого за подозрении в вождении в нетрезвом виде и нанесение телесных повреждений правоохранителю в Николаеве задержали полицейские, заявил, что не был пьян, а действия стражей порядка в отношении него являются незаконными.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Что касается инцидента с полицией, произошедшего 19 января, могу сообщить следующее: остановка моего автомобиля была проведена с нарушениями со стороны полицейских. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения я не был. Применение спецсредств и избиение в ситуации, которая сложилась - абсолютно неправомерные действия", - заявил бывший нардеп.

По словам политика, он вместе со своим адвокатом будет добиваться "справедливого и беспристрастного разбора этого инцидента".

"Действовать исключительно в правовом поле и обязательно обращусь в суд с ответными исками", - добавил Жолобецкий.

Напомним, в ходе задержания Жолобецкий вступил в потасовку с полицейскими, и ему разбили лицо. Этому предшествовал отказ бывшего нардепа выходить из автомобиля по требованию патрульных и даже попытка скрыться от правоохранителей. Позже в сети появилось видео, на котором показано, как экс-нардеп пытается оспорить задержание, находясь в полицейском участке со своей женой.

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