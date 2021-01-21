Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального в своих социальных сетях призывает все города России выйти на акцию протеста 23 января. В числе городов оказался и столица Крыма - Симферополь. При чем этот анонс стал самым популярным в Twitter из-за того, что туда пришло большое число украинских комментаторов, которые поинтересовались - собирается ли Навальный возвращать Крым Украине.

В Twitter-аккаунте "Команда Навального" призывают выйти на акцию протеста против "произвола Владимира Путина" и прилагают список городов, которые участвуют в митинге, с указанием времени и места собрания.

При этом твит с призывом выйти на акцию в Симферополе собрал больше всего комментариев, правда в основном - негативных и в основном из Украины.

Недовольные комментаторы на украинском языке возмущались, что Симферополь попал в список городов России.

"Будет день - не будет в Симферополе ни Путина, ни Навального, ни площади Ленина. Потому что все это - для вас, россиян, в Украине оно не нужно", - считает один из комментаторов.

"Крым - это же Украина?", "Крым - это Украина", "Украинские флаги не забудьте", "Навальный выйдет возвращать Крым?", "Пусть не забывают что Крым - это Украина", - очень много комментариев содержат в себе один и тот же вопрос.

Напомним, Навального задержали сразу по прилету из Германии в Москву. Сразу после ареста оппозиционный политик призвал россиян выходить на акции протеста.