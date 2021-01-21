Конституционный суд Молдовы в четверг, 21 января, признал незаконным и отменил закон, который наделил русский язык в стране статусом языка межнационального общения.

Об этом сообщает Newsmaker.

В КС обратились депутаты "Платформы Достоинство и правда" Октавиана Цыку, Дину Плынгэу и Мария Чобану. Цыку заявил, что закон О функционировании языков на территории Молдовы "подрывает основы Конституции", а Плынгэу сказал, что его приняли с нарушением закона.

"Если мы будем использовать русский для межэтнических отношений, мы никогда не интегрируем нацменьшинства в Молдавский политический дизайн. На это всегда будет влиять геополитическая повестка... Это точка невозврата, или мы идем к независимости, или мы остаемся придатком", - заявил Цыку.

Напомним, Конституционный суд Молдовы летом 2018 года принял решение о признании закона о языках в стране устаревшим. В декабре 2020 года парламент принял новый закон о функционировании языков и вернул русскому статус языка межнационального общения. После вступления закона в силу государственные органы обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке. Закон также гарантирует, что нацменьшинства смогут изучать и использовать родной язык.

Также мы писали о том, что на сайте нового президента Молдовы название государственного языка поменяли с "молдавский" на "румынский".