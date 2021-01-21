В четверг, 21 января, в Харькове не менее 15 человек погибли во время пожара, который вспыхнул в доме, переоборудованном под дом престарелых. 9 человек были спасены и доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Дом престарелых работал нелегально, хотя у него был сайт и страницы в соцсетях. Из-за пожара Кабмин собирает внеочередное заседание.

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21:53 Автор "Страны" Людмила Ксендз написала, как устроен бизнес на домах престарелых в материале "Сдают комнаты по тысяче долларов и получают квартиры по завещанию".

20:48 Собрали, что известно о сегодняшнем пожаре в нашем материале "Как сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит "Людей выносили прямо на снег". Как сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит".

20:42 Оказывается, в Харькове еще в июле 2020 года в полицию подавали заявление о существовании незаконных домов престарелых.

В частности, заявление было подано начальнику Холодногорского ГУНП в Харьковской области. В нем сообщается, что в общественную организацию "Всеукраинская организация Опора Украины" поступили жалобы от жителей Харькова, которые сообщили о деятельности незаконных приватных домов-интернатов для престарелых. Об этом пишет местный Telegram-канал.

20:06 В ГБР открыли уголовное производство против сотрудников ГСЧС после смертельного пожара в Харькове. Проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.

19:53 После пожара Арсен Аваков предложил провести проверку интернатов для пожилых людей, которые рекламируют в интернете и на телевидении.

19:50 У хозяина сгоревшего дома престарелых в Харькове полиция нашла такое же заведение без документов.

"Это частный дом. Мы установили собственника дома, который сдал его в аренду. Этого собственника проверяем на наличие у него нескольких таких собственных домов, которые также, возможно, были переоборудованы в дома для пожилых людей", - рассказал глава Нацполиии.

По его словам, сейчас установлен еще один такой дом, в котором находились 24 пожилых человека.

19:37 Глава Нацполиции Игорь Клименко говорит, что по предварительным данным, сегодня должны были ремонтировать газовое оборудование в этом доме, задымление было в районе газового счетчика.

19:20 Пожар в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

19:17 Вот данные из открытого реестра.

19:15 Юрист и постоянный автор "Страны" Алексей Романов нашел владельца сгоревшего в Харькове дома престарелых.

Его зовут Акопян Славик Цолакович. Причем в Харькове у него есть в собственности три дома. Что там находится - не ещё ли одни дома престарелых - вопрос открытый.

Вот их адреса:

- переулок Метростроевский, 25;

- переулок Добродецкого, 2;

- улица Переяславская, 13.

18:34 Местные жители рассказывают, что помогали выносить людей, поскольку они все лежачие. По их словам, пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.

18:29 В Харькове 22 января будет объявлен траур по погибшим.

18:26 Вот как сейчас выглядит сгоревший дом престарелых в Харькове.

18:22 Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, в комментарии "Стране" рассказал, что пожар произошел в хосписе, который работал нелегально.

"В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди. Я говорю "так называемый дом престарелых", потому что я не могу сказать, что это дом престарелых - здесь не соблюдается ни одна норма. Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Этот "дом престарелых" работал нелегально, могу сказать абсолютно точно. Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта. Он нелегален и незаконен, это однозначно. С владельцем этого заведения уже ведется следственная работа", - сообщил Терехов.

Он добавил, что сейчас городские власти выясняют, сколько точно людей находилось в этом нелегальном хосписе.

"Мы выясняем, сколько точно людей там находилось. Нам известно, что погибло 15 человек. Пять человек находятся с различной степенью ожогов в больницах Харькова", - уточнил и.о. мэра.

Он анонсировал проверки всех подобных учреждений в Харькове и Харьковской области.

"Конечно, это ужасная трагедия. Мы сегодня должны сделать все, чтобы подобных трагедий не повторилось. Поэтому я считаю, что должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы впредь предотвратить подобные инциденты. В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание", - сообщил Игорь Терехов.

18:08 В соцсетях страницы также оперативно удалили.

18:04 Тем временем сайт дома престарелых "Золотое время" перестал открываться.

18:02 Собственница частного дома престарелых в Харькове находится на больничном, а возле ее жилища выставлены наряды полиции. У ее дома выставлены наряды полиции. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

17:42 Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об 11 пострадавших.

17:34 По данным полиции, устанавливаются фамилии, имена погибших, связываются с их родственниками, чтобы помочь с похоронами.

17:32 "Причастные лица установлены, доставлены в местный отдел полиции. И следователи, и прокуроры проводят следственные действия", - рассказал начальник следственного управления Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

17:28 Местные жители говорят, что старики жили в доме около года, а до этого его снимали баптисты и порностудия. Об этом пишет Kharkiv Today.

17:20 "Местные жители, вызвавшие спасателей и скорую помощь, рассказали, что скорая помощь отказалась ехать на вызов. Сослались на то, что это не их компетенция" - пишет Telegram-канал Харьков LIVE.

17:18 Фото после ликвидации пожара.

На месте пожара. Фото: fakty.ua

17:11 Появилась информация о пострадавших во время пожара в хосписе.

По состоянию на 16:45 медики скорой помощи одного пациента с отравлением угарным газом доставили в Харьковскую клиническую больницу №2. Еще одного пострадавшего с ожогами доставили в харьковскую "неотложку". Двоих человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу №17.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, пишет Newsrom Харьков.

17:03 Еще фото, на которых видны масштабы пожара.

Пожар в доме престарелых в Харькове 21.01.2021. Фото ГСЧС

17:01 В Офисе генпрокурора сообщили, что Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.

По данным правоохранителей, 21 января 2021 в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова произошел пожар, в котором погибли 15 человек, 11 - пострадали. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Сейчас пожар локализован.

16:57 Из-за пожара в Харькове Кабмин собирает внеочередное заседание. Также будет создана Государственная комиссия во главе с Министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии.

16:55 В пансионате ситуацию комментировать отказались.

"Ничем вам помочь не могу", - сообщила "Стране" женщина и бросила трубку.

16:52 Вот фото с сайта сгоревшего пансионата для пожилых людей. На нем видно здание до пожара снаружи и внутри и постояльцев.

Сгоревший дом престарелых в Харькове до пожара

16:51 Дом престарелых, который сгорел в Харькове, назывался "Золотое время". Это частное учреждение, которое также оказывало услуги хосписа. Заведение активно рекламировало себя и вело соцсети.

16:46 Еще одно фото от ГСЧС с места пожара. На нем видно, как на второй этаж, из окон которого валит дым, спасатели бросили лестницу и шланги с водой.

Пожар в доме престарелых Харькова

16:40 Директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага рассказал, что дом престарелых работал без официального разрешения.

"Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - цитирует Шпарагу "Суспильне".

По его словам, учреждения, зарегистрированного по этому адресу, нет ни в одном реестре Харьковской области.

16:38 Еще видео. На нем видно, что выгорел второй этаж. На улице собрались прохожие. Стоят пожарные машины.

16:37 Первые видео с места пожара.

16:32 Фото с места пожара.

16:30 Отреагировали у Зеленского. Президент поручил Кабмину создать Государственную комиссию для выяснения обстоятельств.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше.

Знаю, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету Министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Министру внутренних дел - открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования".

16:22 "21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150 Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

В 16:14 пожар локализован на площади 100 м.кв. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники" - сообщили спасатели.