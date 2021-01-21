В четверг, 21 января, украинские СМИ сообщили, что лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр и экс-нардеп Арсений Яценюк собирается идти на довыборы в Верховную Раду по округу в Черкасской области.

Однако эту информацию опровергла пресс-секретарь политика Ольга Яппо, о чем написала в своем фейсбуке.

"Арсений Яценюк не будет баллотироваться по округу в Черкасской области на довыборах в парламент. Это официальное опровержение от меня как пресс-секретаря. Сегодня в Facebook было много предположений и версий. В результате некоторые невысокой репутации сайты перепечатали эту фантазию о выборах почти как свершившийся факт", - говорится в сообщении.

Предполагается, что кандидатура народного депутата Александра Скичко ("Слуга народа") на пост губернатора Черкасской области будет одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим Центризбирком должен будет инициировать довыборы в Верховную Раду по округу №197, от которого избирался потенциальный глава ОГА.

Также "Страна" рассказывала, как Яценюк и бизнесмен Ринат Ахметов помогают экс-премьеру Владимиру Гройсману вернуться в большую политику.