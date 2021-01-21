Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский" покинуло порт Калининграда и взяло курс на немецкий порт Висмар. Это судно, которое способно закончить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию морского трафика Myshiptracking.

Ранее в этом порту на якорной стоянке находилась баржа "Фортуна", которая достроила 2,6 километра газопровода в водах Германии.

Напомним, США ввели новые санкции против строительства"Северного потока-2". В свою очередь в Евросоюзе заявили, что не могут мешать строительству.

Также мы рассказывали, что строительство газопровода длиной 1230 километров, который будет доставлять российский газ в Германию, было остановлено после санкций США в декабре 2019 года. Однако потом оно было восстановлено и был построен 2,6 километровая часть газопровода в Германии.