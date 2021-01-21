Известный юрист Андрей Портнов сообщил, что выиграл суд у Минобразования о содержании школьных учебников. В них, по мнению Портнова, героизируют участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.

"Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 годов", - написал он у себя в Телеграм.

"Страна" прочитала судебное решение по этому поводу.

25 марта Портнов обратился в МОН с рядом требований.

Во-первых - отозвать рекомендации Минобразования для нескольких учебников.

Из них - семь книжек по истории Украины для 11-х классов разных авторов, выпущенных в 2019 году.

А также один учебник по той же дисциплине для пятого класса 2018 года выпуска.

Также Портнов предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет объективности и достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и содержат описание событий на Евромайдане.

В МОН ответили Портнову, что с их учебниками все в порядке, поскольку их анализировали ученые и учителя. И его требование выполнять отказались, после чего юрист пошел в суд.

В мотивировочной части судебного вердикта изложены претензии юриста к Минобразования. Он считает, что указанные пособия "содержат признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода. Информация о событиях 2013-2014 годов представлена ​​односторонне, с придумыванием данных и фактов, сообщением заведомо ложных сведений о событиях и явлениях того времени, а также умолчанию важных обстоятельств, которые имели место".

Например, в учебнике для 11 класса авторства Власова-Кульчицкого, есть такой пассаж: "... 22 Января 2014., В День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана".

Истец заявляет, что авторы категорически и однозначно утверждают, что именно правоохранители совершили тяжкое преступление - убийство пятерых человек. При этом нет ни одного решения суда, которое бы это подтвердило. А расследование по делам Майдана еще только идет. То есть учебник подает как факт непроверенную информацию.

В своем исковом заявлении юрист просит обязать МОН пересмотреть свои решения по этим учебникам. И проверить их на предмет недостоверных фактов. А также признать противоправным бездействие министерства по обращению Портнова.

21 января Окружной админсуд Киева рассмотрел иск и постановил пересмотреть учебники.

Ранее "Страна" публиковала пофамильный список 34 членов "группы Парасюка", которая начала расстрелы на Майдане 20 февраля 2014 года.