По данным на конец 2019 года, украинцы составили третью крупнейшую группу неграждан ЕС, которые получили вид на жительство в Евросоюзе. Такие данные приводятся на сайте Евростата.

На конец 2019 действующие виды на жительство в ЕС были на руках у 1,3 млн граждан Украины. Также указывается общее число обладателей такого документа у граждан "третьих стран" - 20,3 млн.

Среди них на первом месте по численности оказались граждане Марокко - 2 млн удостоверений, на втором - граждане Турции (1,9 млн), на третьем - украинцы (1,3 млн), четвертую ступень занял Китай, включая Гонконг - (1 млн).

Далее следуют граждане Сирии (974 000), Албании (868 000), Алжира (700000), России (689 000), Индии (555 000) и Сербии (974 тысяч).

Граждане этих 10 стран составляют 51% от всех владельцев действительных видов на жительство в ЕС.

Наибольшее количество видов на жительство граждане "третьих стран" получили в Германии - 4,9 млн или 24% от общего количества.

На втором месте - Италия, в которой вид на жительство имеют 3,6 млн граждан "третьих стран", далее - Франция (3,1 млн) и Испания (2,9 млн).

Вместе в этих четырех странах-членах проживает 71% всех граждан "третьих стран", которые имеют действующую вид на жительство в Европейском Союзе.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина разрешила белорусам получать вид на жительство по упрощенной схеме.

Также мы сообщали, что в Житомире задержали члена ИГИЛ из базы розыска Интерпола, который хотел получить вид на жительство в Украине.