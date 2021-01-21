В четверг, 21 января, Административный суд вынес решение по иску юриста Андрея Портнова и обязал Минобразования пересмотреть школьные учебники истории относительно освещения в них Евромайдана и других событий 2013-2014 годов.

Об этом Портнов сообщил в Telegram-канале.

"На основании проведенных экспертиз суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013-2014 гг", - написал Портнов.

Напомним, об этом иске Андрей Портнов рассказывал в интервью "Стране" в мае 2020 года. Он рассказал, что его команда через суд хочет вычеркнуть упоминания "о так называемой революции и о преступниках, которые были причастны к массовым убийствам и насилию".

Также мы писали о том, что Портнов требовал от Минобразования объяснений из-за од Майдану от Вятровича в украинских школьных учебниках по предмету "Украина и мир".