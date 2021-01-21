В 2020 году поездами "Укрзализныци" путешествовали 16 миллионов пассажиров в дальнем сообщении. Самым популярным направлением был Киев-Харьков.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Список самых популярных направлений среди пассажиров "Укрзализныци" выглядит следующим образом:

Киев-Харьков (712,7 тысяч пассажиров);



Киев-Львов (652,8 тысяч);



Киев-Днепр (561,8 тысяч);



Киев-Винница (472,6 тысяч);



Киев-Одесса (383,5 тысяч).

При этом направление Киев-Харьков стало самым популярным и среди пассажиров скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+". Всего за прошедший год этими поездами путешествовали 2,35 млн пассажиров.

По данным компании, в 2020 году было продано 19,52 млн билетов, а в 2019 году почти в 2,7 раз больше - 53,35 млн.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил планы руководства "Укрзализныци" по повышению цены билетов на пассажирские поезда с марта этого года. Уже к декабрю рост стоимости составит 22%.

Также мы писали, что компания планирует превратить вокзалы в торговые центры и пустить поезда со скоростью 350 км/ч между Киевом, Львовом, Одессой и Харьковом.