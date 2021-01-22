На субботу, 23 января, по призыву команды Алексея Навального в Москве и других городах России запланированы митинги в его поддержку. Их проведение не согласовано с местной властью, то есть, по российским законам, участие в них является нарушением порядка.

Акции протеста проводятся за неделю до важного заседания суда. 29 января будет рассматриваться ходатайство об изменении Навальному наказания - с условного срока на реальный (подробно о сути дела здесь). Отпустить оппозиционера из-под стражи и снять с него все обвинения - и есть главные требования предстоящего митинга.

Широко известно о мероприятии стало после того, как его анонс был размещен в фильме-расследовании про "дворец Путина". На момент подготовки материала его посмотрели 43 миллиона раз.

Параллельно в соцсетях стали устраивать флешмобы с призывом прийти на акцию. Причем, что характерно, распространяются они в социальной сети ТикТок и ориентированы, судя по контенту, на подростков. И в этом есть характерная особенность российского протеста. Ничего подобного не было ни в Украине, ни в Беларуси во время "Беломайдана".

Прокуратура уже пригрозила соцсетям и сайтам ответственностью за "вербовку" детей на акции. Также были задержаны ближайшие сторонники Навального.

Из того, насколько велико будет число участников предстоящих митингов и как с ними поступят силовики, и будет понятен потенциал протестных акций в поддержку Навального, а также способность властей контролировать ситуацию.

"Страна" разбиралась, как в России собирают ТикТок-майдан и какое отношение к этому у взрослых.

Призывы на митинг Навального 23 января

В Москве митинги, организованные Навальным и Ко, традиционно проводят в одном месте - на Пушкинской площади (там же будет митинг и в эту субботу). Оттуда до Красной площади пешком по Тверской менее двух километров.

На Пушкинской находится много кафе и Макдоналдс - первый по счету, который был открыт в бывшем СССР, и сохранивший популярность до сегодняшнего дня. Именно там накануне акций протеста, как правило, собирается костяк протестов Навального - школьники старших классов, а затем выходит на улицу по направлению к памятнику Пушкину.

Из организации у митингов Навального обычно есть только одно - дата, время и место. Далее все развивает так: сцены нет, выступающие отсутствуют, пришедшие кричат свои требования. Сразу после начала акции в мегафон полиция их просит разойтись. Тех, кто остается, начинают оттеснять в метро или задерживать - иногда деликатно, иногда с применением силы.

И 23 января события, судя по всему, развернутся по тому же сценарию.

Вопрос лишь в масштабности акции.

Уже несколько дней подростки массово записывают и распространяют ролики в тикток с призывом прийти на протесты.

Вот, например, девушка пишет (пунктуация сохранена): "Мы молоды нам страшно за себя и нашу страну, но кто если не мы". Ее публикацию сопровождают хештеги про Навального и 23 января - день митинга.

А вот другое сообщение: "Мальчики, в армию не забирают, если у вас имеется судимость! 23 января". Плюс хэштеги про свободу Навальному.

Далее блок роликов, на которых показываются кадры из "протестной" жизни России. Звучит призыв "счастливых вам голодных игр" (из одноименного американского фильма), а после него: "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит" - из песни группы IC3PEAK, которая популярна у российской молодежи и в текстах которых звучит оппозиционная к российской власти риторика.

Мой еще один "протест": девочка снимает со стенда в классе портрет Путина и взамен вешает фото Навального.

Также школьницы дорисовывают на свои видео изображения Алексея Навального.

СМИ подсчитали, что подобные видеоролики с хештегом, требующим освободить Навального, в тиктоке посмотрели около 80 миллионов раз. Аналогичные активности также наблюдаются в Инстаграме и ВКонтакте. И даже в приложении знакомств Тиндер. Вот девушка указывает, что ей 24 года, она предлагает парням "прогуляться 23-го в центре Москвы и погреться в автозаке".

Нередко в день митинга Навального подъезды к отделениям полиции Москвы заставлены автомобилями родителей, которые заезжают за своими детьми (несовершеннолетних силовики обязаны передать взрослым).

Роскомнадзор и Генпрокуратура уже потребовали от социальных сетей прекратить распространять материалы с призывами к несогласованным акциям протеста. Каждой из соцсетей грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Как уговаривают идти на митинг и отговаривают от участия в нем

Стоит отметить, что, конечно, не только подростки и не только в ТикТоке призывают прийти на митинги. Есть немало известных людей с большой аудиторией, которые предлагают "гулять" в субботу по центру Москвы. Большой видеопризыв записал Михаил Ходорковский.

Подготовил обращение к россиянам оппозиционный музыкант Андрей Макаревич.

Для россиян с более молодежной аудиторий выступили участники групп "Кровосток", Аnаcondaz, певица Гречка, актриса Саша Бортич, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Впрочем, во время прошлых акций протеста все чаще оказывалось, что большинство лидеров мнений, которые зовут россиян на митинги Навального, сами на них не ходят. Некоторые - потому что живут в эмиграции за границей, другие - вероятно, потому что онлайн-оппозиционером быть более безопасно.

Поэтому не исключено, что и на этот раз основой протестов Навального станут подростки.

А то, что их будут "паковать" по автозаком также будет использоваться оппозиционерами для усиления протестных настроений.

Причем не только среди подростков.

"Политический баланс последних лет в России строился на том, что молодежь сидела в социальных сетях, а их бабушки и дедушки сидели в путинском телевизоре. И это как-то сосуществовало. Среди людей моложе 30 любители Путина - это меньшинство, среди бабушек (старше 60) их 70% и больше. Это сегодня его главная социальная база. Бабушки варят внукам яйца, внуки прощают бабушкам пристрастие к соловьев-херне. Из этого вытекает главный политический и социальный вопрос современной российской истории, самый острый вопрос на завтра: если 23 января росгвардейцы Путина будут дубасить школоту дубинками и проламывать им головы, то бабушки и дедушки на чьей стороне будут?", - пишет на своей странице в Facebook поддерживающий акции протеста журналист Кирилл Рогов.

В тоже время у этого есть и обратная сторона медали.

Участие подростков в акциях Навального уже давно является одной из основных тем для его дискредитации. Это дает повод близким к власти блогерам и СМИ заявлять, что оппозиционер - это провокатор и современный "поп Гапон", который ради собственных политических амбиций бросает на столкновения с ОМОНом детей.

И в этот раз аргументы те же самые.

Вот что пишет, например, поддерживающий Путина политолог Сергей Марков.

"Готовятся беспорядки с участием студентов и школьников. Для этого идет массированная кампания в ТикТоке. Цель - добиться силового разгона и насилия полиции против молодежи. Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого-то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия. Также чтобы возник гнев взрослых против действий полиции по принципу "они же дети!". То есть предлагается повторить ту же модель, которую использовали в Киеве 30 ноября 2013 года. Та модель отлично сработала и привела с свержению законного президента. Очевидно, подготовкой массовых беспорядков 23 января сейчас занимаются те же, кто организовывал госпереворот в Украине. Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине", - написал Сергей Марков у себя в Facebook.

Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" публикует целую инструкцию для родителей, как убедить ребенка не идти на митинг.

Приведем выдержки из нее:

"Не надо ни в коем случае ничего запрещать.

Поинтересуйтесь вежливо и крайне осторожно у своего ребёнка, слышал ли он, что что-то запланировано на эту субботу, и если да, то какие у него на этот счёт личные соображения.

Дальше задавайте вопросы. Знает ли он, кто такой Алексей Навальный, чем занимается, чем знаменит, за что задержан властями и справедливо ли (по мнению ребёнка), какова у Навального политическая программа и чего он в принципе хочет и как ему поможет лично твоё присутствие на митинге.

Если у ребёнка возникнут вопросы — ответьте на них в нейтральной безэмоциональной манере.

Дальше в предельно корректной форме выразите обеспокоенность вас как родителя тем, что будет происходить на митинге: давка, увечья, драки, провокации.

Резюмируйте беседу. Выяснится внезапно, что ребёнок собирается куда-то, потому что там будет какой-то мальчик (или девочка) из класса. Или потому, что "так делают все". Также выяснится, что кто такой Навальный, за что он сидит и даже насколько его посадили, он не знает, разве что чем знаменит — "снял фильм про дворец Путина". А политической программы у Навального не было и нет, на этот вопрос не сможет ответить никто.

Спокойно сообщите ребёнку, что в целом и в частности он не понимает, куда идёт и вы сожалеете, что он делает что-то, вообще не подумав.

Завершите беседу обнимашками. Сделайте ребёнку вкусный сладкий тёплый напиток".

В целом тема про детей и митинги действительно одна из обсуждаемых среди московских родителей. А так как, по соцопросам, большинство взрослых россиян Навального не поддерживает, то и отношение к тому, что их детей зазывают на акции протеста, где они могут подвергнуться опасности, соответствующее.

Поэтому возникла даже теория, что история с "вербовкой" детей в ТикТоке - это технология власти с целью дискредитировать Навального. Но, судя по тому как она распространяется и поддерживается его сторонниками, это все-таки не так. Речь идет о реальной протестной инициативе.

Хотя, как ни парадоксально, сам формат подачи призывов ("пусть все горит, пусть все горит") сильно перекликается с тем, что говорят о протестах в поддержку Навального власти РФ - что это технология, чтоб "поджечь" Россию, посеять в ней хаос по заданию внешних врагов, после чего будет также как и в Украине после Майдана, или в бывшей Российской империи после 1917 года, или в бывшем СССР после 1991 года.

Но каким будет реальный итог мобилизации сторонников Навального и усилий властей по их "демобилизации" увидим в субботу.

Митинги и Навальный. За и против

Для понимания дискуссии, которая сейчас идет в России относительно Навального и митингов в его поддержку, приводим мнение двух российских журналистов. Одно "за", другое "против".

Дмитрий Колезев, руководитель интернет-издания It’s My City (источник - страница в Facebook):

"Часто можно услышать: "Я не хочу выходить на улицу за Навального". Я думаю, это совершенно трезво и разумно. Выходить на улицу за Навального не надо. Выходить можно и нужно за себя, за свои права, за свое будущее.

В конечном счете мы все думаем прежде всего о себе. И еще о своих близких, своих детях. Ситуация с Навальным — лишь верхушка огромного айсберга российских проблем. Но в этой ситуации отразилось то многое, что мешает нам двигаться вперед и смотреть в будущее с оптимизмом: зависимость суда, «телефонное право», коррупция, злоупотребления раздутой силовой машины, деградация элиты вследствие несменяемости власти и отсутствия политической конкуренции. Наши экономические проблемы, нарастающая бедность — это во многом следствие упадка политических институтов. К чему приведет это все еще через 5-10 лет? Какой будет наша страна? Почему так много людей сейчас стремятся из нее уехать?

Я знаю, что многие люди по разным причинам не доверяют Навальному. Я их прекрасно понимаю. Навальный — политик, а политикам свойственно лгать, обманывать, манипулировать. Есть лишь редкие исключения. Рад буду, если Навальный окажется среди них. Но никто не может поручиться, что Навальный, придя вдруг к власти, через 10-20 лет не превратится в Путина и не построит себе дворец в два раза больше. Помешать этому может только нормальная работа демократических институтов: сменяемость власти, независимый суд, честные и открытые выборы, общественный контроль, независимые СМИ, конкуренция политических сил в парламенте и т.п. Если бы все это существовало, то и у Путина бы не было дворца (и вообще он бы перестал быть президентом в 2008 году и мы бы сейчас вспоминали о нем даже с симпатией).

Добиться всего этого — долгая и большая работа. Но у России не будет шанса даже приступить к ней, если сейчас люди молча согласятся с тем, что происходит. Наоборот — мы еще дальше отойдем от пути, по которому прошли большинство развитых и успешных стран.

Короче, решая, как поступить 23 января, надо думать даже не о Навальном в "Матросской тишине" (хотя его нахождение там — это несправедливость и беззаконие). Надо думать о том, хотим ли мы постепенного превращения в "Матросскую тишину" всей России".

Дмитрий Смирнов, журналист "Комсомольской правды", ведет телеграм-канал Пул №3 (источник - телеграм-канал Пул №3):

"Мне не нравится многое в этой стране, потому что я - истинный патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, шпионы немецкие", - одна из самых известных цитат Сергея Шнурова, объясняющая вкратце почему патриот - не тот, кто хвалит страну.

И нет никаких противоречий между патриотизмом и критикой режима, законов, Конституции, Путина, чего угодно. Но ровно до тех пор, пока ты действуешь в интересах своей страны.

В российской империи было два генерала - Антон Деникин и Петр Краснов. Оба заслуженные герои Первой мировой, оба лидеры Белого движения, оба сражались с большевиками в Гражданскую, оба проиграли и уехали в эмиграцию.

Но Деникин, спустя два десятка лет, не только отверг сотрудничество с гитлеровцами, а еще и на личные средства направил Красной армии вагон с медикаментами, чем страшно озадачил Сталина. И был уже в наши дни с почетом перезахоронен из Франции на кладбище Донского монастыря как герой нации.

А Краснов возглавил созданное нацистами Главное управление казачьих войск и писал Гитлеру "Живите долгие годы, наш вождь!". И был повешен как раз в такие же январские дни в 1947 году как предатель.

За эти годы в градации "патриот" - "предатель" ничего принципиально не изменилось.

Когда ты берешь в союзники хоть кайзера Вильгельма, чтобы совершить революцию, хоть Меркель и Байдена, чтобы навести в России свои порядки, ты также теряешь право называться патриотом, и становишься предателем. Потому что как себя ни называй и какие слова ни произноси, это не твои интересы, и тем более не интересы России. А интересы тех, кто стоит за тобой. Тех, кто России не друзья.

Вот что такое Навальный в 2021 году".