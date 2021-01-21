В то время, как Украина в рейтинге счастливых стран мира заняла пятое место с конца, 29% жителей нашей страны считают себя очень счастливыми людьми.

Весной в 2020 году процент жителей нашей страны, которые считали себя таковыми составлял 19. В январе 2021 года он увеличился на 10 процентных пунктов - до 29%. Таким образом, количество счастливых украинцев стало больше за этот период.

Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг", в период с 14 по 16 января.

Социологи опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. В целом 79% (50% скорее счастливы и 29% - очень) украинцев считают себя счастливыми, 19% (17% не очень счастливы и 2% вовсе несчастны) придерживаются противоположного мнения.

По данным опроса, счастливее женщины в нашей стране (79)%, нежели мужчины (78%). Весной в 2020 году показатель счастливых украинцев достигал 19%. При этом тогда половина жителей нашей страны считала себя скорее счастливыми.

Что касается источника счастья в жизни, то 64% опрошенных считают, что оно прежде всего зависит от внутреннего состояния человека. В то же время 27% украинцев уверены - что от внешних обстоятельств.

Женщины больше склонны считать (69%), что счастье - это в первую очередь результат внутреннего состояния человека. Кроме того, опрос показал, что уровень счастья напрямую связан с с психоэмоциональными состояниями: чем выше уровень счастья у опрошенных, тем ниже уровень негативных эмоциональных состояний они переживают.

Напомним, ранее исследователи решили проверить, кто в конце жизни считает себя более счастливым человеком - те, кто прожили всю жизнь с одним партнером, те, кто постоянно их менял или же вовсе те, кто отказались от отношений.

Также сообщали, что в Украине выросло число богатых и счастливых граждан.