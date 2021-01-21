Сопредседатель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что финансирование медицины в Украине должно составлять минимум 5% от ВВП, иначе страна может не справится с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте "ОПЗЖ".

"Полное и достаточное финансирование медицины на сегодня является жизненной необходимостью. Если не будет хватать оборудования и медикаментов, если врачи продолжат уезжать из страны из-за низких зарплат, то как мы поборем эпидемию? "ОПЗЖ" предлагает повысить расходы на медицину минимум на 50 млрд гривен", – считает нардеп.

Кроме того он обратил внимание, что украинская власть отстранилась от реального контроля ситуации с медициной еще в начале пандемии и продолжает это делать сейчас, в то время как во всем остальном мире уже были приняты меры по борьбе с коронавирусом.

"Провалено тестирование и финансовое обеспечение медиков, не закуплено оборудование для больниц, болеют и увольняются врачи. Только за 10 месяцев 2020 года из медучреждений уволилось более 40 тысяч медработников. Всё так же проблемным и явно недостаточным остаётся вопрос с уровнем зарплат работников отрасли", – заявил Бойко.

По мнению сопредседателя фракции оппозиционеров, бюджетное финансирование медицины должно быть больше, чем в прошлом году. А запланированных расходов на 2021 не хватит ни на зарплаты медикам, ни на лекарства для больных и обеспечение их кислородом и местами в больницах.

"Наше требование – это обязательное увеличение расходов на здравоохранение. Медицинская отрасль должна получить полное и своевременное финансирование, медики – полномочия и ресурсы, больницы – медицинское оборудование и необходимые койко-места. И решить вопрос с вакцинацией. Иначе мы не справимся с эпидемией, не защитим ни медиков, ни людей", – резюмировал Бойко.

Ранее сообщалось, что "ОПЗЖ" не поддерживает проект Государственного бюджета на 2021 год из-за недостаточного финансирования медицины. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также раскритиковал бюджет, назвав сумму заложенную на медицину недопустимо малой.