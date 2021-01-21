Согласно плану реформы среднего образования в Украине, обучение в 10-11 классах будет проводиться на базе лицеев. При этом мест в этих учреждениях хватит всем школьникам, которые захотят продолжить обучение после 9-го класса.

Так утверждает в своем Фейсбуке член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина ("Слуга народа").

"Реформа действительно предусматривает сосредоточение старших классов в отдельных учебных заведениях - лицеях. Но мест в этих лицеях хватит всем желающим. Поясню на примере. Допустим, в определенном городе есть 5 школ. Из них 4 станут гимназиями (обучение только до 9 класса), а 1 - лицеем (10-11 классы, а с 2027 - еще и 12-й класс). Так вот в этом лицее будут учиться исключительно старшеклассники, а количество классов будет рассчитано на учащихся всех 4-х начальных школ", - заверила нардеп.

Также она добавила, что в городах с населением до 50 тысяч человек лицеи также будут сформированы, однако они будут находиться на балансе области, а не громады. Соответственно и решение об открытии таких лицеев будет принимать областной совет.

"Логика такова: в лицеях небольших городов будут учиться подростки не только из самого города, но и из соседних общин. И заставлять город платить за соседей было бы некорректно", - добавила Гришина.

Кроме того, по ее словам, в таких лицеях будут предусмотрены условия для временного проживания учеников, "как это делается в вузах".

Напомним, ранее Гришина в комментарии "Стране" сообщила, что работа над законопроектом, реализующим реформу образования, продолжается. Нардеп признала, что наиболее "слабым" местом этой реформы являются лицеи, куда власти собираются перевести учащихся старших классов.

Ранее мы разбирались, почему в украинских школах уже с этого года школы начнут массово закрывать набор в старшие классы.