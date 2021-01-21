Профильный комитет принял постановление о денежном вознаграждении для тех учеников, которые получат лучшие баллы за Внешнее независимое оценивание (ВНО). У выпускников, которые по четырем предметам наберут 790 баллов и более будет возможность получить премию в 100 000 гривен.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Роман Грищук на своей странице в Facebook.

Самые успешные выпускники, которые наберут нужное количество баллов смогут получить премию, но только при условии поступления в один из ВУЗов Украины. Нардеп считает, что "талантливые дети должны оставаться в Украине, учиться и работать на развитие государства"

Кроме того, по словам народного избранника, отдельно будет готовится приказ президента Украины о стипендиях для 500 лучших выпускников. Детали станут известны после решения главы государства.

Роман Грищук в комментарии "Стране" уточнил, что для получения премии выпускник должен сдать хотя бы один предмет на 200 баллов. Это обязательное условие.

"Выпускник должен набрать на ВНО от 790 балов за 4 предмета, один или несколько из них должны быть сданы на 200 баллов", - уточнил Грищук.

По его словам, соответствующее постановление поддержал пока только профильный комитет, но он уверен, что в Верховной Раде найдутся голоса для поддержки этой инициативы.

Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тысяч гривен для участников внешнего независимого оценивания (ВНО), которые получат самые высокие результаты.

Также сообщалось, что в Украине часть тестов ВНО могут стать платными.