Документы для регистрации российской вакцины от коронавируса может подготовить немецкий регулятор - институт Пауля Эрлиха. Такую помощь предложила России канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы ускорить легализацию препарата в Европейском союзе. Об этом канцлер заявила на брифинге, передает t-online.de.

Меркель на брифинге задали вопрос о том, поддерживает ли она появление российской вакцины Sputnik V на европейском рынке и совместное ее производство.

"Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка уже подана EMA (европейский регулятор, - Ред.). И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве", - заявила Меркель.

Она также уточнила, что предлагала поддержку немецкого регулятора в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным. А помощь заключается в оформлении документации.

Ранее "Страна" писала о том, что венгерский регулятор одобрил применение российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее рекомендует ВОЗ.