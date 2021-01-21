В четверг, 21 января, "ДНР" заявила об обстреле окраин Донецка и обвинила Вооруженные силы Украины в намеренной провокации.

Об этом со ссылкой на так называемого представителя "ДНР" в СЦКК Руслана Якубова пишет "РИА Новости".

В Донецке заявляют, что в результате обстрела повреждения получили два дома в поселке Старомихайловка. Также в "ДНР" считают, что активизация боевых действий является провокацией на фоне недавнего прогресса с согласованием ремонтных работ на газораспределительной станции в Марьинке, а также в преддверии видеоконференции Трехсторонней контактной группы.

"Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей. Требуем от украинской стороны проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки с последующим привлечением к ответственности всех виновных", - сказал Якубов.

Напомним, недавно под Луганском произошел взрыв на газопроводе, который качает российский газ в ЕС, в "ЛНР" заявили о диверсии.

Также мы писали, что глава "Народной милиции ЛНР" недавно был ранен при взрыве в Луганске.