В среду, 20 января, парламентский комитет по вопросам здоровья нации, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Михаилом Радуцким, в целом поддержал законопроект, упрощающий процедуру регистрации и использования вакцин от коронавируса в Украине.

Речь идет о законопроекте "Про внесение изменений в Закон Украины "Про лекарственные средства" о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства".

Этот документ предлагает "вслепую" регистрировать в Украине вакцины, уже утвержденные в ЕС, Индии, Мексике и других странах.

На вчерашнем заседании Комитет внёс дополнительные поправки, ещё больше упрощающие процедуру регистрации и использования вакцин.

"У нас не разрабатывается национальная процедура экстренной регистрации вакцин, мы ориентируемся только на определенный перечень стран. Если они разрешили проведение третьей стадии клинических испытаний на своей территории, для Украины это уже считается достаточным основанием для ввоза и применения вакцин на территории страны", - объяснил "Стране" суть законопроекта глава Национальной медицинской палаты Украины и ДП Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко.

Изначально планировалось ввести такую процедуру на период чрезвычайной ситуации. Но на заседании комитета 20 января эту норму убрали.

"Комитет внёс изменение в законопроект и вычеркнул норму, которая позволяет проводить такую регистрацию исключительно в чрезвычайный ситуациях", - говорит Кравченко.

Напомним, что в январе прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила всемирную чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией с коронавируса. Убрав из законопроекта норму о ЧС, можно будет и после преодоления эпидемии ввозить лекарства в Украину по такой упрощенной процедуре.

Законопроект поддержали в целом и теперь будут вносить в зал Верховной Рады на голосование.

Сергей Кравченко убежден, что такое решение негативно скажется на Украине.

"Подобные законодательные инициативы подрывают медико-биологическую безопасность страны. И депутаты очень спешат этот спорный законопроект проголосовать. Причина одна - хотят заработать на упрощенном ввозе вакцин через "прокладки", – объяснил Кравченко "Стране".

По информации "Страны", голосование за этот законопроект состоится уже на следующей неделе.

Ранее мы писали, что Всемирный банк выделит Киеву 2,5 млрд гривен на вакцинацию украинцев от коронавируса.

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