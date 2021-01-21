В течение последних полутора лет агрохолдинг "Укрлендфарминг", которым владеет бизнесмен Олег Бахматюк, была вынуждена остановить работу 29 ферм и восьми птицефабрик из-за давления директора НАБУ Артема Сытника. НАБУ расследует уголовное дело против Бахматюка, которое он считает полностью сфабрикованным по мотивам личной мести.

Об этом информирует пресс-служба холдинга.

"Без работы остались 13 тысяч украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - говорится в заявлении группы компаний.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В июле прошлого года он заявлял, что давление НАЬУ может привести к закрытию шести из 27 птиицефабрик.

В новом пресс-релизе "Укрлендфарминг" отмечает, что в агрохолдинге до недавнего времени работали 30 тыс. украинцев, он оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам и сотрудничал с 298 тыс. арендодателей земельных паев, а также оплачивал в год 2-3 млрд грн налогов.

"Мы уже неоднократно обращались к президенту и премьер-министру Украины и обращаемся еще: вы обещали новые рабочие места для украинцев, вы обещали "инвестиционных нянь" для бизнеса", – говорится в заявлении, в котором "Укрлендфарминг" вновь просит оградить его от давления Сытника.

Агрохолдинг в пресс-релизе приводит список из 37 остановленных предприятий, среди которых восемь птицефабрик - филиалов Частной научно-производственной компании "Интербизнес": Бахмутская (Донецкая обл.), Богодуховская и Староверовская (обе – Харьковская обл.), Кировская (Кировоградская обл.), Винницкая, Городенковская и Рогатинская (обе - Ивано-Франковская обл.), Снигиревская (Николаевская обл.). В перечне также пять отделений ООО "Саан-Агро", четыре отделения ЧП "Бережаны", ООО "АП" Полесье "ООО" и пять отделений ООО "Веприк плюс", расположенные в разных областях Украины.

"Укрлендфарминг" указывает, что список остановленных предприятий может расшириться, если давление НАБУ на компанию продолжится.

Напомним, Бахматюк находится под следствием НАБУ по делу VAB-банка. Сам он считает это дело полностью сфальсифицированным Сытником. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.