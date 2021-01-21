Полиция инкриминирует изготовление и распространение фото- и видеоматериалов порнографического характера 42-летнему жителю села Черниговской области, который снимал на телефон секс со своей женой и публиковал видео и фото в соцсетях. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Полицейские выявили факты распространения видео порнографического характера во время мониторинга соцсетей. В результате санкционированного обыска в доме 42-летнего мужчины изъяли мобильные телефоны и ноутбук. Гаджеты направлены на экспертизу.

По данным полиции, мужчина также подыскивал в сети фото - и видеоматериалы с изображением половых актов с детьми и распространял такие материалы в соцсетях.

Открыто уголовное производство по статье об изготовлении, сбыте и распространении порнографии. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет ограничения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержан житель Павлограда, продававший через интернет детскую порнографию.

Также мы сообщали, что суд Киева арестовал на 2 месяца женщину, которая торговала порнографией с участием своего 5-летнего сына.