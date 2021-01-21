Согласно постановлению, которое было принято правительством во вторник, 21 января, во время обучения школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья. Школы должны заключить договор с медицинскими учреждениями или иметь медработника в штате.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Так, согласно постановлению "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего и среднего образований", инициированного МОЗ, медицинское обслуживание в школах могут осуществлять штатные сотрудники. Или, при отсутствии таковых, школы должны заключить договор с любым учреждением охраны здоровья.

Медицинское обслуживание именно в учебном заведении предполагает ряд мер:

осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации;

информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья, противодействия распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.



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Также сообщалось, что после окончания локдауна в Украине за парты вернуться не все школьники.