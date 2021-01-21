Скандально известная американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, которая недавно выкопала своего мертвого кота и сварила его останки, на этот раз показала череп шестилетнего ребенка.

Произошло это во время интервью с ведущими австралийского проекта "Шоу Кайла и Джеки О". Позже этот фрагмент она выложила на своей странице в Instagram (в сториз).

Во время беседы по видеосвязи она показала предмет, похожий человеческий череп. Позже Бэнкс заявила, что это череп шестилетней девочки, которая умерла от травмы головы. 29-летняя рэперша поделилась, что приобрела его в интернете, как так коллекционирует останки.

"Есть много научно-исследовательских сайтов, где вы можете свободно купить подобное", - рассказала рэперша.

Также певица объяснила свое увлечение останками и таксидермией. Она заявила, что кости - это то место, где хранится энергия человека или же животного.

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