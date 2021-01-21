В Демократической республике Конго трагически погиб украинский военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка. Об этом сообщается на странице бригады в соцсети.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021г трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти украинского военнослужащего не сообщается.

Напомним, что за 12 ротацию 18-го вертолетного отряда это уже третья смерть среди украинских военнослужащих. В декабре от остановки сердца скончался старший солдат Сергей Савченко. А в ноябре военный, который входил в состав миротворческой миссии ООН в Конго, умер от коронавируса.