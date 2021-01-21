После инаугурации Джо Байдена канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин намерен обсуждать вопросы, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на Меркель пишет "Интерфакс".

"Я не изменила в своей основе мнения по "Северному потоку 2", для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", - сказала Меркель.

Также канцлер Германии заявила, что по ее мнению, "в любом случае экстерриториальные санкции - это неуместно".

"Нужно рассматривать всю (ситуацию - Ред.) в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вообще вести торговлю газом с Россией, какая зависимость будет признаваться… Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средство, которое неуместно", - заявила она.

Напомним, 19 января США расширили санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Также мы писали о том, что в Германии первая компания уже вышла из проекта строительства "Северного потока - 2" после новых санкций США.