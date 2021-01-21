В четверг, 21 января, обвиняемого в нападении на сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухатого в марте 2019 года суд приговорил к 8 годам тюрьмы с конфискацией имужества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации президента Украины", - рассказали в прокуратуре.

Погибшим оказался сотрудник Администрации президента. В ходе следствия правоохранители задержали одного из нападавших, им оказался гражданин Армении. По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Обвиняемый частично признал свою вину. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напомним, 14 марта 2019 года тело Александра Бухатого обнаружили в Киеве возле гаражей на улице Баггоутовской со следами телесных повреждений. "Страна" подробно рассказывала о деятельности погибшего чиновника и обстоятельствах, при которых его обнаружили мертвым.

Также сообщалось, что Киевская прокуратура объявила в связи со смертью Бухатого о подозрении 25-летнему гражданину Армении.