В поселке Семеновка Волынской области 11-классника Максима Довидко приговорили к шести годам лишения свободы за торговлю каннабисом. Адвокат осужденного уверен, что полиция сама подтолкнула парня к совершению преступления. Защита будет подавать апелляцию по этому делу.

Об этом говорится в материале издания "Бабель".

По версии следствия, школьник был участником двух случаев продажи наркотиков - трех граммов за 440 гривен и восьми граммов за 700 гривен. Парень признал свою вину только в пером случае. Адвокат 11-классника Виталий Жуковский заявил, что во втором случае его подзащитный лишь присутствовал при передаче наркотика покупателям третьим лицом.

Прокуроры привели в качестве доказательства вины школьника показания двух девушек, которые согласились сотрудничать со следствием. Они должны были договориться с парнем о встрече, чтобы приобрести у него наркотики и незаметно снять этот процесс на видео.

"Он этих девушек не знал и отказывал им. Говорил, что у него ничего нет. Но они продолжали на него давить и в конце концов уговорили помочь", - заверил Жуковский.

"Завели на него оперативно-розыскное дело, начали за ним следить. А потом просто ждали, пока ему исполнится 16, чтобы подослать своих людей и задержать", - добавил адвокат.

Сторона защиты надеялась, что школьнику дадут условный срок, однако его взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО в Ковеле. Адвокат Довидко намерен подать апелляцию.

Тем временем в Украине хотят легализировать каннабис. Соответствующий проект закона появился в Верховной Раде аккурат под Новый год, и его авторами выступили фракция "Голоса", "Слуги народа" и депутаты от "Европейской солидарности". "Страна" разбирала эту законодательную инициативу.

Ранее мы анализировали ситуацию на рынке каннабиса в Украине и прогнозировали, что изменится в случае "легалайза".