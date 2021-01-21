В Латвии нетрезвая компания преподнесла другу на день рождения подарок в виде пьяного индюка. Мужчины украли птицу в парке развлечений городка Иманта, напоили его водкой и собрались с ним ехать в курортную Юрмалу. Об этом сообщает Delfi.

По данным местного издания, компания прогуливалась по улице Акацияс в Иманте. У одного из мужчин был день рождения - ему исполнялось 34 года. Подвыпившие друзья решили сделать ему оригинальный подарок. Они выломали забор парка развлечений и унесли оттуда индюка. Злоумышленники напоили птицу водкой и решили поехать на электричке в Юрмалу.

Однако бдительные жители расположенного недалеко от парка дома заметили злоумышленников и вызвали полицию. Им даже удалось запечатлеть момент, когда злоумышленники крались между деревьями с индюком в руках.

Полиция среагировала оперативно. Увидев полицейских, компания отпустила птицу, но нарушители все равно были задержаны, а индюк найден и доставлен в парк.

Как рассказала сотрудница парка развлечений, насильно угощенный водкой индюк чувствует себя плохо. Судя по апатичному поведению, птица находилась в состоянии сильного отравления алкоголем.

Также правоохранители уточнили, что все участники похищения индюка раньше попадали в поле зрения полиции за хулиганство.

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