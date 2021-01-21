Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поприветствовал решение президента США Джо Байдена вернуться в состав организации и отметил важную роль штатов.

Об этом пишут "РИА Новости", цитируя слова Гебрейесуса во время 148-й сессии исполкома ВОЗ.

"Сегодня хороший день для ВОЗ и для всемирного здравоохранения. Глобальная роль США является решающей. И я приветствую и поздравляю президента (Джо) Байдена, вице-президента (Камалу) Харрис и народ США", - сказал глава ВОЗ.

Он также поблагодарил Байдена за это решение и отдельно за то, что США готовы присоединиться к глобальной инициативе COVAX, которая регулирует доступ стран к вакцинам против коронавируса. Гебрейсус сказал, что в организации рады возвращению США: "ВОЗ является семьей наций. И мы рады, что США остались в семье".

"С основания ВОЗ в 1948 году, США сыграли жизненно важную роль в глобальном здравоохранении, а американский народ внес огромный вклад в здоровье людей во всем мире. Мы надеемся на продолжение нашего партнерства, также как и все государства-члены, насколько мне известно", - написал председатель ВОЗ в своем Twitter.

Напомним, президент США Джо Байден сразу после своей инаугурации подписал указ, которым отменил решение Трампа о выходе из ВОЗ.

Также сообщалось, что США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.