В Украине новый цикл атак ультраправых на украинцев за их посты в соцсетях. На этот раз националисты невзлюбили популярный сервис TikTok.

Из-за двух роликов, опубликованных украинскими блогерами, радикалы во главе с известным Сергеем Стерненко устроили очередную кампанию травли.

И эта ситуация становится уже традиционной: когда "патриоты" наделяют себя правом диктовать всем, какой контент можно размещать.

Почему мимо этого буллинга на государственном уровне проходят правоохранители - вопрос отдельный. Но проблема весьма серьезная: атаки националистов, как правило, выходят за рамки "сетевых баттлов" и непосредственно влияют на жизнь тех, кого начинают травить.

"Страна" обобщила последние скандалы, которые устроили радикалы против блогеров.

Затравили и уволили за желание поехать в Россию

Популярная киевская блогерша Таисия Онацкая (Маламан), снимающая ролики под ником di.rubens, подверглась травле и угрозам националистов после того, как с ней записали блиц-опрос для TikTok в центре Киева. Ей предлагалось выбрать из двух стран одну куда бы ей хотелось бы поехать. Девушка несколько раз отдавала предпочтение России.

Видео моментально стало вирусным. Националисты обвинили девушку в "пропаганде агрессора", ее внесли в базу "Миротворца" и заставили отказаться от сотрудничества с ней магазин "Алло" и ряд других брендов.

Дело было так.

Киевлянка записала свое видео на Майдане вместе с коллегой-блогером Романом Киевским. Формат видео предполагает выбрать из двух стран одну. И в то время как парень зачитывает пару стран, например Казахстан-Армения, США-Россия, Украина-Россия, Индонезия-Германия девушка выбирает одну из них, которую считает интересной для путешествий.

Когда ей предлагается сделать выбор между Россией и Украиной она смеется и без колебаний называет Россию, потому что будучи гражданкой Украины успела объездить все уголки нашей страны. Именно поэтому для нее такой выбор стал очевидным. И никакой особой зрады тут нет (выбор был не политическим).

12 января видео опубликовали в ТикТоке и за сутки его успели посмотреть 2,5 миллиона человек. После того, как в адрес блогеров посыпались оскорбления и угрозы, его удалили.

На видео обратил свое внимание офицер и пропагандист ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он был одним из первых, кто обвинил молодых людей в "зраде".

"Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже 7 лет борется с российским агрессором. Как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девочки и задать ей повторно эти вопросы (исключительно касающиеся Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета до места ее выбора", - написал Штефан и почему-то опубликовал обрезанный ролик, который к тому моменту уже был удален блогерами.

После этого на Таисию посыпался вал оскорблений и обвинений в сепаратизме, а также призывы к расправе. Как и на Романа Киевского - после того, как националисты нашли еще ряд видео-коллабораций. Естественно, внимание акцентировалось только на двух странах СНГ - России и Украине, иногда - Беларуси.

"Я тебе полюбому навалю после этого видео", "Парень, который ведет этот канал, удаляй этот видос, пока этому юноше не прилетели, как и к di.rubens". Естественно, явные угрозы Штефан также отредактировал, как и само видео тиктокеров.

Травля в сети, запущенная Штефаном, продолжалась. Все срочно бросились искать данные о девушке с якобы "недостойным патриотическим воспитанием" и таки нашли информацию о ее работе консультантом сети "Алло".

"Оказывается, она является сотрудницей сети", - продолжал подогревать интерес к блогерше Штефан. В комментариях сторонники предложили бойкотировать магазин "Алло".

После этого девушка записала обращение к хейтерам и всем ботам, которые принялись угрожать ей физической расправой.

Она популярно объяснила о блогерском формате коллабораций, который стал особенно популярным для блиц-опросов TikTok (например, BMW или Alfa Romeo, Белла Порч или Чарли, Наруто или Саске, Louis Vuitton или Versace). Ее же вопрос звучал: "Какую страну ты бы хотела посетить?".

"Сам в шоке от ситуации. Вопрос был задан из разряда "Какую страну ты хочешь посетить", а не "Какая твоя любимая страна". А подпись под видео ("Какая твоя любимая страна" - именно к ней и придрались хейтеры - Ред.) - это вопрос к аудитории. Как и под другими видео для того, чтобы было больше комментариев. Чтобы узнать мнение людей. А получилось такое большое недопонимание", - поддержал девушку ее друг Рома Киевский.

Она также рассказала про свою политическую позицию.

"Для меня понятие выбора не стояло и не будет стоять априори. "Я маленька Українка – Треба всім це знати, Українець є мій тато, Українка – мати". Когда я впервые прочитала этот стих в детском садике, стоя на сцене, то сильно волновалась. С того момента прошло много времени, но ничего не изменилось. Я украинка и горжусь этим!" - сказала она на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тася (@di.rubens)

После того, как девушка стала защищать себя, обещая подать жалобу на Штефана в Минобороны и обратиться в суд за "фальсификацию и распространение заведомо ложной информации", ей открыто объявили войну:

"Она решила пойти другим путем, чем принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию. Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения о ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс. 7 лет войны, скажете вы? Нет. Это досадная реальность настоящего! Это удар по Вооруженным силам и ее воинам! Это удар по защитникам! И причем с ярко выраженным русским акцентом и на русском языке. Поэтому призываю всех и прошу общество поддержки в этой борьбе!", - призвал "Штирлиц".

К травле Таисии подключился также одесский националист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве человека. Он встал на сторону Штефана и призвал сторонников помочь блогерше уехать в Россию, оскорбляя ее и называя "паскудой" в своем блоге.

Скандал продолжил набирать обороты. Под давлением радикалов сеть магазинов "Алло" заявила, что отказывается от услуг Таисии, которая занималась продвижением рекламы компании.

"Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО "Алло". Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале "Алло" в ТикТок в качестве актрисы на заказ подрядчика, занимающегося работой с блогерами. Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания "Алло" отказывается от каких-либо услуг Таисии М.", - заявили в компании.

Стерненко воспринял расторжение сотрудничества "Алло" с Таисией, как свою личную победу. Он заявил, что с блогершей перестали работать и другие компании. И предложил им впредь спрашивать у сотрудников "Чей Крым".

"...сотрудничество с Таисией уже прекратили также Боржоми и Nestle (ТМ Торчин)", добавляет националист, предлагая компаниям при трудоустройстве поставить работнику вопросы о том, чей Крым и существуют ли хорошие русские. Так, по мнению Стерненко, можно определить "токсичных для компании людей".

Вчера данные di.rubens с номером телефона и адресом внесли на скандальный сайт "Миротворец" с формулировкой "провокатор, антиукраинский пропагандист, сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины, сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины".

То есть травля развернулась масштабнейшая.

По этом Таисия Онацкая не закрыла свои аккаунты в соцсетях. Вчера она разместила очередное видео в YouTube, где назвал Штефана - позором украинской армии и с иронией отметила, что человек, ненавидевший Россию, в качестве позывного взял имя героя советского фильма - Штирлиц.

"Офицер Генштаба, видимо, решил, что воевать в ТикТоке легко и приятно. А главное, безопасно. А на войне все средства хороши - даже фальсификации", - иронично отметила блогерша. Таисия в который раз открыто заявила о том, как Штефан бросил все силы на ее дискредитацию и борьбу с мнимой "зрадой" и видимо решил хайпонуть на сфабрикованных видео тиктокеров.

В течение всей недели он посвящал Тае посты в Facebook, откуда она удалила свой аккаунт. Мужчина муссировал эту тему и в Telegram, обвиняя 21-летнюю киевлянку все в новых прегрешениях - то в рекламе на сайте для взрослых, то в ню-фотографиях на ее аккаунте в Instagram, то в целом высказывал недовольство контентом ТикТока.

Он также опубликовал фотоколлаж, где разместил улыбающееся лицо девушки на фоне возложения цветов у стеллы, где гибли люди в 2014 году во время массовых протестов в Киеве.

"Напомню, что на Майдане Независимости и улицы Институтской, которая переименована в Аллею Небесной сотни, погибли и протестующие, и милиционеры. Иными словами, какую бы сторону ты не поддерживал в то время, тебе будет отвратительны такие манипуляции на фоне трагических событий, но только не нашему герою", - делает выводы Таисия.

Вот такие коллажи делали СМИ, занявшие позицию Штефана. Фото: Telegram-канал Анатолия Штирлица

По ее словам, это как нельзя лучше характеризует "нового борца за чистоту нации".

"Очень низко и неприемлемо спекулировать на памяти погибших для того, чтобы протащить себя в медиа-пространство", - добавила блогерша.

Девушки, полицейский, Стерненко

Еще не утих скандал в Таисией Онацкой, как разгорелся новый.

Две молодые украинские курсантки опубликовали в TikTok видео с российским полицейским. Целью ролика было рассказать о плюсах отношений с правоохранителем.

Изначально видео опубликовала одна из курсанток - пользовательница TikTok с ником 109012nastia. Однако сейчас аккаунт больше не доступен, а ролик активно распространяют в других соцсетях.

Российский полицейский не снимался вместе с украинками в одном кадре, его готовое видео девушки соединили со своим роликом.

"Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой", - сказано в титрах к видео.

Никакого акцента на том, что это россиянин или восхваления правоохранителей РФ там не было (скорее всего, просто взяли видео полицейского, которое попалось на глаза). Но зраду в этом тем не менее нашли.

Радикал Сергей Стерненко разместил видео в Twitter и пожаловался на него в полицию.

Поле чего в сети стали публиковать личные данные девушек.

По одним данным, на ролике фигурирует студентка второго курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Согласно другой версии, девушки - курсантки Харьковского национального университета внутренних дел. Однако вуз уже от них открестился и заявил, что такие там не учатся.

Тем не менее, если девушек найдут и идентифицируют, их могут ждать последствия - вплоть до исключения из вуза. Хотя ничего противозаконного они не совершили. Потому что, как показала практика, компании и ведомства чаще идут на поводу националистов, чем стараются защитить своих людей.