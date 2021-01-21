Всемирный банк выделит Украине 2,5 миллиарда гривен на проект "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 января сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, видео опубликовано в Facebook.

"Украина получит еще один груз и средства для закупки вакцины против Covid-19. В этот раз помощь и поддержку предоставляет Всемирный банк. Почти 2,5 млрд грн планируется выделить на новый проект "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине". Соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря прошлого года", – сказала Шаталова.

По ее словам, в рамках подготовки проекта будет учтена утвержденная Минздравом стратегия разворачивания вакцинации, которая будет отдавать приоритет группам самого большого риска, способствовать эффективному использованию ограниченных ресурсов и привлекать информационные технологии.

Шаталова о проекте Всемирного банка - с 16:17

Напомним, ожидается, что Украина получит первые вакцины от коронавируса и начнет прививать население в феврале. Это будет китайский препарат, пока что договор о поставках Киев заключил только с китайской компанией Sinopharm.

Также мы писали о том, что Украина ведет переговоры о закупке индийской вакцины от коронавируса.