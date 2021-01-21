На сайте ukraine.ua, который был создан и ведется министерством иностранных дел Украины для популяризации страны в мире, в числе преступлений, за которые советский режим несет ответственность, указан Холокост.

Такая информация размещена на веб-ресурсе в разделе "История и истоки".

"До 1991 года украинцы жили под властью тоталитарного режима как составная часть коммунистического СССР. Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами - насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, Большим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГ, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой, которые забрали жизни миллионов украинцев, представлявших много разных национальностей", - говорится в сообщении.

С этой информацией явно контрастируют выводы профессоров, приведенных на официальном сайте израильского мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем". По данным историков, организаторами массовых репрессий против евреев в годы Второй Мировой войны были именно нацистские деятели - Рейнхард Гейдрих и Адольф Гитлер.

Напомним, год назад президент Украины Владимир Зеленский отправился в Польшу на торжества в честь 75-летия освобождения концлагеря Освенцим, который находится в одноименном городе. Там глава государства по сути обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и Холокоста.

Ранее мы писали, что возмущенную реакцию вызвал среди украинских националистов пост посла Израиля в Украине Джоэля Лиона. Дипломат написал в Твиттере, что лидер ОУН Степан Бандера - пособник нацистов, и выступил против марша в честь вождя организации, который прошел в Киеве 1 января.