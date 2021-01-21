Печерский районный суд Киева заключил под стражу с альтернативой выхода под залог в 2,8 млн грн экс-помощника нардепа, который за $200тысяч обещал трудоустройство в Офисе президента. За свои услуги злоумышленник успел получить часть вознаграждения. Ему инкриминируют покушение на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг, 21 января.

"Напомним, гражданина задержали 19 января 2021г во время получения $100 тыс. - первой части средств от суммы в $200 тыс. Такие деньги он требовал у пострадавшего, заверив его, что якобы может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины", - говорится в сообщении

После задержания ему сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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