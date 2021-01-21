В четверг, 21 января, в столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв на площади Таяран в центре города. По предварительным данным погибли около 30 людей, а 73 получили ранения.

Об этом пишет Аlarabiya.

На данный момент известно о 28 погибших, но их число может увеличится, потому что некоторые из 73 раненных находятся в критическом состоянии.

The moment of the second suicide attack in Baghdad #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/dGi6nNluxV — Middle East News (@MEDotNews) January 21, 2021

Напомним, район Баб-эш-Шарки, где произошел теракт, находится за пределами особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, на другом берегу реки Тигр. Сразу после теракта вокруг "зеленой зоны" была усилена охрана.

Также сообщалось, что это стало первой подобной атакой с 2017 года после поражения террористической организации "Исламское государство".