В Багдаде произошел теракт. Фото: twitter.com/AFP

В четверг, 21 января, в столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв  на площади Таяран в центре  города. По предварительным данным погибли около 30 людей, а 73 получили ранения.

Об этом пишет Аlarabiya.

На данный момент известно о 28 погибших, но их число может увеличится, потому что некоторые из 73 раненных находятся в критическом состоянии.

Теракт в Багдаде. Скриншот twitter.com/AFP

 

Напомним, район Баб-эш-Шарки, где произошел теракт, находится за пределами особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, на другом берегу реки Тигр. Сразу после теракта вокруг "зеленой зоны" была усилена охрана.

Также сообщалось, что это стало первой подобной атакой с 2017 года после поражения террористической организации "Исламское государство".

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