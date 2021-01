В четверг, 21 января, в столице Ирака Багдаде террористы-смертники устроили двойной взрыв на площади Таяран в центре города. По предварительным данным погибли около 30 людей, а 73 получили ранения.

Об этом пишет Аlarabiya.

На данный момент известно о 28 погибших, но их число может увеличится, потому что некоторые из 73 раненных находятся в критическом состоянии.

The moment of the second suicide attack in Baghdad #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/dGi6nNluxV