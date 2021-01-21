Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вслед за Венгрией одобрили использование на территории своей страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом, в четверг, 21 января, со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает РИА "Новости".

Регистрацию провели по ускоренной процедуре - без дополнительных клинических исследований на территории государства.

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", - рассказали в фонде.

Сейчас в стране продолжается третья фаза клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, а также департамента здравоохранения Абу-Даби. В ней участвует тысяча добровольцев.

На данный момент "Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Венгрии и ОАЭ.

Напомним, ранее Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Также мы писали, Парагвай и Венесуэла одобрили вакцинацию российским препаратом от коронавируса. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры - без дополнительных клинических исследований на территории стран.