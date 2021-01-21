В четверг, 21 января, в 13:00 "Укрзализныця" на 15 минут приостановит продажу железнодорожных билетов. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлено на 15 минут. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил планы руководства "Укрзализныци" по повышению цены билетов на пассажирские поезда с марта этого года. Уже к декабрю рост стоимости составит 22%.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" хочет превратить вокзалы в торговые центры и пустить поезда со скоростью 350 км/ч между Киевом, Львовом, Одессой и Харьковом.