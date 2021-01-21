Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддерживает легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях, соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены уже на ближайшем заседании.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на слова депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

"В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим", - сообщил нардеп.

Кроме того, Радуцкий добавил, что Комитет ВР совместно с экспертами согласует один вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев, и уже этот законопроект будет вынесен на голосование Рады.

Напомним, вопрос о легализации марихуаны был во всеукраинском опроснике Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября. Предварительные итоги гласили, что поддерживают легализацию каннабиса 64,88% опрошенных.

Также сообщалось, что законопроект о легализации каннабиса появился в Верховной Раде в конце 2020 года, его авторами выступили фракция "Голоса", "Слуги народа" и депутаты от "Европейской солидарности". Ключевые положения законопроекта разбирала "Страна".