20 января состоялась инаугурация Джо Байдена. В свою бытность вице-президента США при Обаме он курировал Украину.

Если быть более точными, Байден давал задания Петру Порошенко и запрашивал у него устные доклады о выполненной работе. Подробно узнать об их коммуникации можно из "пленок Деркача" - аудиозаписей тогдашнего президента Украины. В 2015 году Джо Байден приезжал в Киев, общался с политиками и выступал в Верхней Раде. А его сын Хантер в это время имел непрозрачные дела в украинской компании Burisma.

В день инаугурации украинские прозападные политики, который уже находятся не при власти, стали делиться фото с новым президентом США - напоминать, что знакомы с таким большим человеком.

Первым отличился Арсений Яценюк. Он обнародовал в Facebook фото, как то ли провожает, то ли встречает Байдена в Украине. "Пусть Господь поможет Вам. Пусть Господь благословит наши народы", - подписал снимок Яценюк на украинском и английском языке.

У следующего главы правительства Владимира Гройсмана общей фотографии с Баденом не нашлось. Поэтому он запостил снимок с инаугурации, поздравил Байдена и даже отменил его тэгом - вероятно, тайно надеясь, что тот придет в комментарии и поблагодарит его.

Буквально на днях "Страна" писала, что оба политика - и Яценюк, и Гройсман - сейчас очень активно работают над тем, чтобы вернуться в большую украинскую политику. Личное знакомство с Байденом, а также с дипломатом Викторией Нуланд, которая тоже вернется в Белым дом, Арсений Яценюк и планирует использовать как свой главный и единственный козырь.

Также пропиариться на личном знакомстве с Байденом решил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. "Поздравляю Джо Байдена со вступлением в должность Президента США. Надеюсь на дальнейшее укрепление сотрудничества между Украиной и США, в первую очередь, в военной сфере для полной победы над империей зла", - пафосно написал Турчинов и разместил целых два общих фото.

Бывший глава МИД Павел Климкин подготовил пост, посвященный речи Байдена.

"Инаугурации речь Байдена - я бы очень хотел услышать эти слова от Украинского президента. Конечно, не только слова и, конечно, об Украине и украинцах. Байден говорил о готовности защищать и поддерживать всех американцев: все равно тех, кто голосовал за него и тех, кто был против. И он это сделает. О том, что ложь используется для прихода к власти, но не работает для объединения нации. О том, что нет ничего невозможного, чего американцы не могут сделать вместе. Подумайте об этом накануне Дня Соборности завтра", - написал Климкин.

Президент Владимир Зеленский, вопреки большому желанию, не был приглашен на инаугурацию Байдена. Во время прямой трансляции из Вашингтона от написал пост в твиттере, что смотрит мероприятие. "Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся", - написал Зе.

Вскоре оказалось, что компанию президенту Зеленому составили глава ОП Андрей Ермак и и.о. посла США Кристина Квина.

"Смотрим инаугурацию президента США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. Уверен, отношения наших стран должны выйти на новый уровень. Еще выступая в Верховной Раде Украины в 2015 году, Джозеф Байден обещал всегда говорить об Украине. И он много раз сдержал свое слово", - сообщил Ермак своим подписчикам.

Интересно, что никак не отреагировал на инаугурацию Байдена Петр Порошенко. После того, как он столько раз присутствовал "на ковре" у Байдена, он ждал приглашения больше других. Но, судя по отсутствию фотоотчета с церемонии, Байден не посчитал прежнее взаимодействием основанием для этого. Тем более, что сейчас Порошенко всего лишь глава одной из фракций парламента, не самой многочисленной и популярной.

Дополнительно "Страна" подготовила материал - "Что делал Байден в Украине при Обаме и чего ждать от него сейчас".