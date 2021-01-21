История с Алексеем Навальным, который вернулся в Россию, сел в тюрьму и тем самым - вышел на новый этап своей политической карьеры, уже несколько дней обсуждается в Украине.

Для одних эта тема важна как лишний повод покритиковать путинский режим. Другие считают, что Навальный - это предвестник тектонических сдвигов ситуации в России. Например, ее развала или ослабления внешнеполитических амбиций.

Третьи вообще говорят, что украинцы не должны интересоваться российской повесткой. А четвертые утверждают, что Навальный призван сделать с Россией то, что Запад уже сделал в Украине.

"Страна" собрала весь спектр отзывов на "пришествие Навального" в Россию, где оппозиционера уже арестовали.

Их можно условно разделить на пять групп.

1. "С Навальным можно будет договориться"

Первая группа - которая поддерживает Навального как "жертву режима Путина", а также как человека, с которым, если он придет к власти, Украина сможет решить вопрос Донбасса и Крыма.

Уже в момент, когда Алексея задержали в аэропорту Шереметьево, многие известные украинские политики начали критиковать российскую власть. Главным образом в унисон с Западом.

Например, Петр Порошенко, который назвал задержание "вызовом всему демократическому миру". Правда, уточнив, что "наши подходы с Навальным по вопросу Крыму являются диаметрально противоположными".

Но в целом дал понять, что за освобождение Алексея. И призвал лишить за его задержание Россию права голоса в ПАСЕ. С чем, кстати, уже согласилась глава украинской делегации, "слуга народа" Мария Мезенцева.

Арсений Яценюк написал примерно то же самое - "Украина должна присоединиться к странам западного мира с требованием освободить Навального". И заявил, что теперь "машина российской диктатуры дрожит от одного человека".

Оба политика призвали к новым санкциям против России. "Власть ничтожеств рухнет", - резюмировал Яценюк.

И Порошенко, и Яценюк комментировали вопрос в русле западной политики. То есть более-менее предсказуемо осудили задержание и призвали усилить санкции. Как бы поддержав тем самым самого Навального как политика.

Другие комментаторы приветствовали возможный приход к власти Навального, поскольку с ним можно будет договориться по Донбассу и Крыму.

"Навальный интересен тем, что в случае прихода к власти смог бы ускорить переговорный процесс по Донбассу и возможно Крыму. А суть процесса по Донбассу должна быть в вопросе, а зачем траться бюджетные средства на поддержку конфликта на Донбассе?

Хотя большой вопрос, сможет ли он прийти вообще ко власти. Одно решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом в президенты и подавление несогласных с этим – и все. Но там ведь выборы в Думу будут осенью, значит, у него есть шанс завести часть его сторонников в парламент, что будет значительным достижением для них. И вот там пусть они и поднимают вопрос Донбасса", - пишет журналист Павел Левицкий.

Что касается украинской власти, то, как известно, МИД Украины потребовал освободить Навального. А глава украинской делегации в ПАСЕ "Слуга народа" Мария Мезенцева заявила, что поднимет вопрос о лишении полномочий российской делегации изз-за задержания оппозиционера.

2. Поддержали Навального "для развала России"

Другие комментаторы (в основном из лагеря националистов и майдановцев) не скрывали надежд, что победа Навального приблизит развал России.

"Я очень сомневаюсь относительно вероятности демократической России. По крайней мере в нынешних границах это маловероятно. Но каждая попытка демократизации России в прошлом - это шанс на свободу для порабощенных ею народов. Часто это происходит даже вопреки воле демократизаторов. В 1917, во время такой попытки, удалось вырваться полякам, финнам, литовцам, латышам, эстонцам.

В 1991 по случаю успешно воспользовались еще больше народов, входивших в обновленную Российскую империю под названием СССР. Среди них украинцы. Но Россия до сих пор многонациональная империя, которая подавляет народы. Поэтому я считаю полезными для Украины или мира любые попытки демократизации России", - написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Примерно о том же пишет экономист Сергей Фурса.

"Хорошо, что его задержали. Правда. Это идет в контексте "Больше ада". Чем больше ада в России, тем хуже России. И тем лучше нам, потому что весь вот этот адок ослабляет агрессора. Так что полная неадекватность Путина помогает приблизить коллапс самой России. И нам главное вовремя отойти, когда все это начнет заваливаться.

Ведь пока Россия не развалиться, пока не ослабнет и не будет требовать поставки еды голодающим, Крым никогда не вернется. И на Донбассе останутся орки. Нам нужен развал России. Если, конечно, мы хотим вернуть Крым. А для этого нам нужно больше ада. И чем дальше в Кремле от адекватности, тем лучше".

3. "Навальный Украине не интересен"

По поводу развала пишут и другие - но безотносительно Навального. Точнее - предлагают не думать вообще о частностях внутрироссийских процессов и просто ждать распада "агрессора".

"С территории Московии меня интересуют только две новости: - распад на 10-15 государств - и кто из этих новообразованных республик нам вернет похищенные ценности и заплатит контрибуцию за столетние оккупации и убийства.

Именно над такой повесткой дня стоит украинцам сконцентрироваться, а дальше, за Уралом, обломки империи пусть сами с Китаем разбираются. Потому что Украина - это Европа", - написал экс-министр транспорта Владимир Омелян.

"Здесь еще один вопрос: где будет проходить украинско-китайская граница? Или все же стоит иметь буферную зону?", - задается в комментариях у Омеляна важным вопросом завкафедрой политических наук Украинского католического университета Юрий Подлесный.

4. "Навальный хуже Путина"

Впрочем, среди майдановцев и националистов, а также среди антипутинских эмигрантов из России немало таких, которые считают, что Навальный ничем не лучше, а может быть даже и хуже, чем Путин.

К последним, например, относится бывший российский журналист, а ныне заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев.

Вот как он прокомментировал ролик, где Юлия Навальная говорит фразу из фильма "Брат-2": "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим!".

Муждабаев назвал этот фильм "манифестом русского фашизма", а Навального - "молодым фюрером рейха". И напоминает, что Алексей поддержал аннексию Крыма и раньше ходил на "Русские марши".

"Для меня не удивительно, что "молодой фюрер" рейха с женой выросли в этой эстетике и ни на секунду от неё не отказывались. "Вы нам ещё за Севастополь ответите", "Не брат ты мне, гнида ...жопая" — всё оттуда же. Это уже после был хапок Крыма, который "не бутерброд", а раньше — "русские марши", на которые Навальный созывал наци, которые сразу по дороге с них резали представителей "низших рас", и "грызуны" в адрес грузин в ходе войны с Грузией — в его же, Навального, исполнении. К слову, режиссёр фильма, согласно воспоминаниям, в жизни был русским шовинистом, антисемитом.

Запечатлённое на видео типа в качестве шутки опасно не для Путина, а для цивилизации. Рейх — это не Кремль и не Путин, а русский шовинизм в десятках миллионов голов", - пишет Муждабаев.

Далее он развивает мысль о том, что Навальный - это проект Кремля, который нужен с целью обмануть Запад и снять санкции.

"Сценарий возвращения "БутерБрата–2" с его единоутробной женою писал определенно Сурков. С вероятностью 99,9%. Тот самый Сурков, который "отстранён от дел" Путиным, который "умер" или "вот-вот" умрет, надо только подождать неминуемой победы Навального в 20...-м году и не усиливать санкционное давление на Россию. Как говорится, "узнаю брата Колю". Комикс для отбитых рф-мозгов и жидких левацких западных. Смысл спецоперации "Навальные: спасти Русский рейх" стал мне абсолютно понятен, это целиком сложившийся и нехитрый пазл. К оболваненным давно русским вопросов у меня нет; им, на исхудавший конец, любой поп Гапон — Мандела. Зато — мои отдельные "поздравления" москвозависимым жителям Украины (даже не скажу "украинцам"), малоросам, которые, как сельские дети, купились на русскую сказку про Алешу-богатыря", - пишет Муждабаев.

5. Навальный готовит России украинский сценарий

В Украине у Навального много противников и в антимайдановском лагере. Они уже нашли параллели между личностью российского оппозиционера, его расследованием о "дворце Путина" и "золотым батоном" Януковича.

"О "дворце Путина".

Дело не в том, есть ли у Путина дворец - этот или какой угодно другой. Как и дело было не в том, был ли у Януковича золотой унитаз. Его, как выяснилось, не было. И даже золотой батон, который был, оказался не очень золотым. Но даже если бы был и унитаз, и батон - это ничего бы не поменяло. Потому что прикрываясь легендами о золотом унитазе к власти вместо вора и, как выяснилось, тряпки Януковича пришли уже совершенно откровенные мародёры, убийцы и предатели, тупо обрекшие страну на деградацию под западной оккупацией.

Так и тут.

Навальный действует чётко при поддержке, а вполне вероятно - что и по указке в принципе тех же самых сил, которые уже захватили власть в Украине и вот уже 7 лет целенаправленно демонтируют её экономику и государственность. Есть ли какие-то сомнения в том, что то же самое они намерены делать в России?

Выбор именно такой: между коррупционерами, кормящимися с прибылей, и пусть и бескорыстными (что вряд ли), но изначально настроенными на уничтожение агентами враждебных сил. Причём опыт Украины показывает, что как раз с наиболее отпетыми ворами оккупанты отлично находят общий язык", - пишет журналист Юрий Ткачев.

А вот журналист Вячеслав Чечило как раз в силу примера Украины не верит в сценарий "Навальный-майдана" в России.

"Ключевая проблема российской оппозиции не Путин и его "кровавая гебня", а отсутствие им альтернативы. Обыватель не видит журавля в небе, на который он был бы готов сменять свою синицу в руке. В 1991 году все было понятно – был убогий совок и была сияющая миллионом сортов колбасы заграница. Сейчас везде Украина с разной степенью п...ца – вовсе не тот образец, на который хочется менять свою пусть и не идеальную, но стабильность. Отсюда следует, что революция в России произойдет тогда, когда украинцы начнут жить значительно лучше россиян. То есть, скорее всего, никогда".