В пятницу, 22 января, на День Соборности Украины, в страну придет потепление, совсем весенняя погода ожидается на западе и юге.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра страну охватит "синоптическое единство". Во всех регионах ожидается потепление - от +1 до +5 градусов. На западе и юге "запахнет настоящей весной", там воздух прогреется до +5...+8 градусов, в Крыму ожидается до +10 градусов.

Существенных осадков завтра в большинстве областей не прогнозируется, только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.

В Киеве завтра тоже будет тепло. Ближайшая ночь сулит жителям столицы небольшие заморозки, однако уже днем температура повысится до +3 градусов. Существенные осадки маловероятны, а вот ветер будет порывистым и некомфортным. Поэтому одеваться слишком легко еще явно не стоит - ветер всегда добавляет холода.

"Рождественские праздники закончились, сильные морозы пошли вместе с ними в обнимочку, но тепло и более частое солнце на небе радуют нас первыми намеками будущей весны", - пишет Наталья.

Синоптик предупредила, что завтра украинцы станут свидетелями противостояния мощных циклонов Goran и Irek и антициклона Dragica - теплые и морозные воздушные массы выльются в сильный ветер юго-западного направления.

"Осторожно под крышами, билбордами, деревьями!" - предупреждает Диденко.

Она добавила, что потепление будет способствовать очень интенсивному таянию снега и льда. В связи с этим "приходит время сосулек и оползней глыб льда и снега".

"Вообще не задерживайтесь под зданиями, откуда может упасть сосулька или упасть такая опасная глыба! На реках, прудах появляются промоины, полыньи - уважаемые рыбаки, не идите от берега далеко!" - сообщила синоптик.

Напомним, после сильных морозов Украину ждет потепление и сегодня, в половине регионов температура днем поднимется выше 0.

Также сообщалось, что вслед за Украиной экстремальные холода обрушились на большую часть Европы. Из-за очень низких температур лопаются железнодорожные пути в Польше, а турецкий Стамбул укрыл обильный снег.